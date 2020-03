Drehstart für den elften MDR-Tatort aus Dresden (FOTO)

Leipzig (ots) - In "Rettung so nah" (AT) ermitteln die Kommissare Karin Gorniak,Leonie Winkler und Peter Michael Schnabel im Umfeld einer Rettungswache: EinRettungssanitäter wird während eines Einsatzes ermordet.Am 10. März 2020 haben die Dreharbeiten zum elften MDR-Tatort aus Dresdenbegonnen. Unter Hochdruck ermittelt das Team in "Rettung so nah" (AT) in demMordfall, als ein weiterer Sanitäter ums Leben kommt. Die Kommissare setzenalles daran, die Rettungskräfte vor weiteren Anschlägen zu schützen, damit dieseihre Arbeit machen können: Leben retten.Worum geht es?Während eines Einsatzes am Dresdner Elbufer wird der Rettungssanitäter TarikWasir (Zejhun Demirov) im Fahrzeug mit einer Plastiktüte erstickt. Seine jungeKollegin Greta Blaschke (Luise Aschenbrenner) kann ihm nicht mehr helfen. DieKommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (CorneliaGröschel) stehen vor einem Rätsel.Gorniak, Winkler und Kommissariatsleiter Schnabel (Martin Brambach) ermitteln inalle Richtungen. Der Patient Arnold Liebig (Jochen Strodthoff), dem dieKrankenkasse seine Leistungen gestrichen hat, ist genauso verdächtig wie GretasKollege Hagen Rigmers (Matthias Kelle), der etwas zu verbergen scheint. KurzeZeit später wird ein zweiter Anschlag auf einen Rettungswagen der gleichenEinsatzstelle verübt. Elena Jancowicz (Mieke Schymura) wird schwer verletzt, füreinen Kollegen kommt jede Hilfe zu spät. Auf der Rettungswache vonEinsatzstellenleiter Peter Fritsche (Torsten Ranft) greift die Verunsicherungimmer stärker um sich.Greta verliert währenddessen mehr und mehr den Boden unter den Füßen. Ablenkungerhofft sie sich von einer abendlichen Verabredung mit Jens Schlüter (GoloEuler), den sie im Kindergarten ihrer Tochter kennengelernt hat. Dabei ahnt sienicht, dass sie auf diese Weise mit einer traumatischen Erfahrung aus ihrerVergangenheit konfrontiert wird und in höchster Gefahr schwebt.Vor und hinter der KameraUnter der Regie von Isabel Braak und der Kameraführung von Lars R. Lieboldspielen neben Karin Hanczewski, Cornelia Gröschel und Martin Brambach LuiseAschenbrenner, Golo Euler, Annika Blendl, Torsten Ranft, Matthias Kelle, MoritzLeu, Mieke Schymura u.v.w.m. in diesem neuen MDR-Tatort aus Dresden. DasDrehbuch schrieb Christoph Busche. Produzentin ist Nanni Erben, Producerin istTanja Marzen. Der Redakteur des MDR ist Sven Döbler.Der Tatort ist eine Produktion der Madefor Film im Auftrag des MitteldeutschenRundfunks für das Erste.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Susanne Odenthal, Tel.: (0341) 3 00 6457, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpressefilmcontact, Julia Kainz und Henriette Pulpitz, Tel.: (030) 27 908700, info@filmcontact.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7880/4543230OTS: MDR Mitteldeutscher RundfunkOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell