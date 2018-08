Mainz (ots) -Ein neuer Fall für Kommissarin Judith Mohn. Seit Dienstag, 7.August 2018, steht Christina Hecke wieder im Saarland für dieZDF-Samstagskrimireihe "In Wahrheit" vor der Kamera. Bei demFernsehfilm mit dem Arbeitstitel "Stille Wasser sind tief" wirkenauch Rudolf Kowalski, Robin Sondermann und Jeanne Goursaud erneutmit. Episodenrollen übernehmen Bernadette Heerwagen, Steffi Kühnert,Matti Schmidt-Schaller und Karim Günes. Regie führt Miguel Alexandrenach dem Drehbuch, das er gemeinsam mit Harald Göckeritz geschriebenhat.In einem See nahe einer alten Bergarbeitersiedlung findet KathrinBrandmann (Bernadette Heerwagen) die Leiche ihres 16-jährigen SohnsMarlon. Für Hauptkommissarin Judith Mohn (Christina Hecke) und ihrenKollegen Freddy Breyer (Robin Sondermann) beginnen die Ermittlungenauf schwierigem Terrain: In der Arbeitersiedlung, aus der das Opferstammt, redet man nicht mit der Polizei. Das weiß Judith genau, dennsie ist hier aufgewachsen - und wird nach ihrer Rückkehr alsPolizistin gemieden.Trotzdem findet sich bald die erste Spur: Der in der Siedlungbekannte Kleinkriminelle Sharif (Karim Günes) hatte wohl noch eineRechnung mit dem Jungen offen. Und auch die von Spannungen geprägteFamilie des Opfers rückt in den Fokus der Ermittler. Als JudithEinblick in Marlons verschlossene Clique gewinnt, wird klar, dass derMord an dem Jugendlichen nicht das einzige Verbrechen ist, das esaufzudecken gilt.Die Samstagskrimi-Reihe "In Wahrheit" wird von der Network MovieFilm- und Fernsehproduktion, Hamburg im Auftrag des ZDF und inZusammenarbeit mit ARTE hergestellt (Produzentin: JuttaLieck-Klenke). Die Dreharbeiten für den dritten Fall "Stille Wassersind tief" dauern voraussichtlich bis 5. September 2018. EinSendetermin steht noch nicht fest. Die Redaktion im ZDF hat EvaKatharina Klöcker.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 -70-15380; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/inwahrheitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell