In dieser Woche haben die Dreharbeiten für die drittefiktionale VOX-Eigenproduktion "Wann sind wir da" begonnen. Dasneueste Fictionprojekt wird von Bantry Bay Productions im Auftrag vonVOX produziert und von der Film- und Medienstiftung NRW gefördert.Die Dreharbeiten finden bis März 2019 in Bonn und Umgebung statt. Inden Hauptrollen sind Jürgen Vogel ("Wo ist Fred?", "Die Welle") sowieBettina Lamprecht ("Bettys Diagnose", "Pastewka") als das EhepaarSandra und Kurt Fankhauser zu sehen. Die Rollen ihrer drei Kinderübernehmen Sidney Holtfreter als Philipp, Bianca Nawrath als Luna undDavid Grüttner als Theo. Als Familie stellen sich die Fünf in "Wannsind wir da" den kleinen und großen Hürden des Alltags."'Wann sind wir da' ist unsere dritte fiktionale Eigenproduktion -aber die erste ohne internationale Vorlage. Das Buch hat uns aufAnhieb überzeugt, weil es genau das mitbringt, was wir für VOXsuchen: starke Charaktere, die eine besondere, emotionale Geschichteerleben. Und dadurch, dass wir diese Geschichte nun mit derProduktionsfirma von 'Club der roten Bänder' und mit einemhochkarätigen Cast umsetzen, hat sich das gute Gefühl, das wirbereits beim Lesen der Bücher hatten, in der weiteren Zusammenarbeitmehr als bestätigt", so Hauke Bartel, Head of Fiction bei VOX, überdas neueste Serienprojekt.Eine Familie in einer besonders herausfordernden Phase ihresLebens - darum geht es in "Wann sind wir da" Sandra und KurtFankhauser durchleben mit ihren drei Kindern Philipp, Luna und Theoeine turbulente Zeit. Der Kleinste, Theo, soll bald eingeschultwerden, spricht aber von der einen auf die andere Sekunde nicht mehr.Luna ist mitten in der Pubertät und zum ersten Mal verliebt undAdoptivsohn Philipp, dem Ältesten der drei Geschwister, wird einegroße Basketballkarriere vorausgesagt. Allerdings ist Philipps Traumein ganz anderer: Er möchte lieber professioneller Balletttänzerwerden...Weitere Rollen übernehmen außerdem Beatrice Richter ("Sketchup")als Oma Christel und Walter Kreye ("Der Alte") als Opa Hans, NadjaBecker ("Danni Lowinski") als Tante Nina und Denis Schmidt ("Dark")als Onkel Stefan sowie Aleksandar Jovanovic ("You Are Wanted") alsTanzlehrer Dinko. Serienschöpfer und Creative Producer von "Wann sindwir da" ist Richard Kropf ("4 Blocks", "You Are Wanted", "Der letzteBulle"), als Produzent ist Lasse Scharpen ("Soko Potsdam", "Blind &Hässlich") verantwortlich. Die Drehbücher für zehn Folgen der neuenVOX-Familienserie stammen von Richard Kropf, Elena Senft ("DerLehrer") und Anneke Janssen ("Labaule & Erben"). Regisseur der erstenvier Folgen ist Till Franzen ("Weinberg"), Laura Lackmann("Mängelexemplar") und Stefan Bühling ("Familie Dr. Kleist")inszenieren die weiteren Episoden.Ausgestrahlt wird die neue Familienserie "Wann sind wir da" 2019bei VOX.