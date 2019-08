Drehstart für dreiteiliges TV-Event mit Matthias Brandt, Karoline Schuch, Silke Bodenbender und Nicholas Ofczarek (FOTO)

Hamburg (ots) -Eines der unglaublichsten Verbrechen der deutschenNachkriegsgeschichte liefert die Vorlage für den Event-Dreiteiler"Das Geheimnis des Totenwaldes" (Arbeitstitel), das derzeit inHamburg und Umgebung im Auftrag von NDR und ARD Degeto für Das Erstegedreht wird. Über drei Jahrzehnte wird das Verschwinden einer Frau,die Suche nach ihr und die Auswirkungen auf ihre Familiethematisiert. Die Hauptrollen des Mehrteilers spielen MatthiasBrandt, Karoline Schuch, August Wittgenstein, Silke Bodenbender undNicholas Ofczarek, die Produktionsfirmen ConradFilm und BavariaFiction realisieren das Familien- und Kriminaldrama.Die Redaktion haben NDR Fernsehfilm-Chef Christian Granderath undSabine Holtgreve (NDR) sowie Carolin Haasis (ARD Degeto). DieDreharbeiten dauern noch bis zum 6. November an.Die Filme erzählen frei nach wahren Ereignissen die Geschichteeines Kriminalfalls, der nahezu dreißig Jahre lang ungelöst blieb,von der zunehmend verzweifelten Suche eines Bruders nach seinerSchwester und vom Leid der Angehörigen.Im Sommer 1989 verschwindet Barbara Neder (Silke Bodenbender), dieSchwester des hochrangigen Hamburger Polizisten Thomas Bethge(Matthias Brandt), spurlos aus ihrem Haus nahe der Stadt Weesenburgin Niedersachsen. Kurz zuvor sind in einem nahegelegenen großenWaldgebiet zwei Paare grausam ermordet worden. Schnell gerät derKünstler Hans Lingner (Daniel Lommatzsch) in Verdacht: Er wohnt amRande des Waldes und ist ein Waffennarr. Einen Zusammenhang zwischenden Mordfällen im "Totenwald" und dem Verschwinden von Barbara Nedersehen die Ermittler zunächst nicht. Die niedersächsische Polizeiverdächtigt stattdessen bald den Ehemann Robert Neder (NicholasOfczarek), der sich gerade von seiner Ehefrau scheiden lassen wollte.Auch Tochter Theresa (Janina Fautz) leidet stark unter demVerschwinden der Mutter und den Verdächtigungen gegen den Vater.Deswegen hält auch sie bald den eigenen Vater für den Mörder derMutter.Derweil steht der Bruder der Vermissten - LKA-Chef Thomas Bethge -vor der schwierigsten Aufgabe seines Lebens: Er will seine Schwesterfinden, darf aber als Hamburger Polizist nicht in Niedersachsenermitteln. Unterstützung erfährt er von seinen Kollegen Anne Bach(Karoline Schuch) und Frank Behringer (Andreas Lust).Selbst nach seiner Pensionierung recherchiert Thomas Bethge mitdiesem Team intensiv weiter und gerät damit auf die Spur einesmutmaßlichen Serienmörders.Die Drehbücher schrieb Emmy- und Grimme-Preisträger Stefan Kolditz("Tatort: Verbrannt" 2015; "Nackt unter Wölfen" 2015; "Unsere Mütter,unsere Väter" 2013). Als Fachberater unterstützen die ehemaligenLKA-Chefs Wolfgang Sielaff und Reinhard Chedor die Produktion. Regieführt Sven Bohse ("Wendezeit" 2019; "Tatort: Borowski und das Landzwischen den Meeren" 2018; "Ku'damm 56" 2016; "Ku'damm 59" 2018), dieBildgestaltung übernimmt Michael Schreitel ("Das Programm" 2016;"Tatort: Borowski und das Land zwischen den Meeren" 2017; DeutscherKamerapreis 2008 für "Unschuldig").Für die Produktion zeichnen ConradFilm und Bavaria Fiction mitMaren Knieling als ausführende Produzentin verantwortlich. DenWeltvertrieb übernimmt Global Screen.In weiteren Rollen sind u.a. Hanno Koffler, Jenny Schily, NadeshdaBrennicke, Anne Werner und Hildegard Schmahl zu sehen.Das Erste zeigt den Event-Dreiteiler voraussichtlich in derzweiten Jahreshälfte 2020.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040/4156-2312Mail: l.louwien@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell