Drehstart für achten MDR-Tatort aus Dresden (FOTO)

Leipzig (ots) -In "Nemesis" (AT) ermitteln Karin Gorniak und Leonie Winkler imMordfall an einem Dresdner Szenegastronom.Am 19. November haben in Dresden die Dreharbeiten zum neuenMDR-Tatort "Nemesis" (AT) begonnen. Ihr achter Fall führt dieDresdner Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und LeonieWinkler (Cornelia Gröschel) in ein Netz aus Erpressung, Betrug undFamilientragödie.Inhalt:Der beliebte Dresdner Szenegastronom Joachim Benda wird erschossenin seinem Restaurant aufgefunden. Besonders KommissariatsleiterSchnabel (Martin Brambach), der Benda kannte und schätzte, will dentragischen Mordfall schnell aufklären. Für die Ermittlerinnen KarinGorniak und Leonie Winkler weist Einiges darauf hin, dass Benda umSchutzgelder erpresst wurde - Bendas Ehefrau Katharina (BrittaHammelstein) berichtet von einem beängstigenden Überfall, bei dem dieFamilie zu Hause von maskierten Männern überfallen und bedroht wurde.Die Polizei kann eine der Kugeln vom Tatort mit einer Waffe inVerbindung bringen, die bereits bei einem Mord im Rotlichtmilieubenutzt wurde - die Spur führt in die Welt der organisiertenKriminalität.Gorniak und Winkler wollen herausfinden, welche Rolle derzwielichtige Bauunternehmer Levon Nazarian (Marko Dyrlich) in demMordfall spielt, der offenbar schon seit einiger Zeit statt BendaEigentümer des Restaurants ist. Als die Aussage eines verdecktenErmittlers an Bendas Mafiaverbindungen zweifeln lässt, rücktKatharina Benda wieder in den Fokus. Die Kommissarinnen findenheraus, dass Benda seine Frau in die Psychiatrie einweisen lassenwollte. Doch ihr Alibi für die Tatnacht ist lückenlos. Um dieWahrheit ans Licht zu bringen, suchen Gorniak und Winkler Zugang zuValentin und Viktor Benda, den beiden Söhnen des Ehepaars, die durchihre Mutter jedoch immer mehr unter Druck gesetzt werden. Neben KarinHanczewski und Cornelia Gröschel sind in weiteren Rollen wieder LeonUllrich und Peter Trabner zu sehen. Darüber hinaus stehen u.a. BrittaHammelstein, Uwe Preuss und Atheer Adel sowie Juri Winkler und CasparHoffmann vor der Kamera.Das Drehbuch stammt aus der Feder von Mark Monheim und StephanWagner, der auch Regie führt. Für die Kamera ist Hendrik A. Kleyverantwortlich. Die Produzentin ist Nanni Erben, Producerin ist TanjaMarzen. Der Redakteur des MDR ist Sven Döbler.Der Tatort ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television imAuftrag des MDR für das Erste.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpressefilmcontact, Julia Kainz, Tel.: (030) 27 90 87 00 bzw.E-Mail: info@filmcontact.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell