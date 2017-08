Mainz (ots) -Eine junge Frau, die in die Fänge des Terrorismus gerät und einAttentat auf den Treuhandchef plant: In Berlin haben die Dreharbeitenfür den zweiteiligen ZDF-Politthriller "Der Mordanschlag"(Arbeitstitel) begonnen, der angelehnt an wahre Ereignisse der frühen90er Jahre eine fiktionale Geschichte erzählt.Das Drehbuch schrieb André Georgi. Unter der Regie von MiguelAlexandre spielen neben Petra Schmidt-Schaller und Ulrich Tukur,Maximilian Brückner, Jenny Schily, Stefanie Stappenbeck, ChristophBach, Franziska Hartmann, Suzanne von Borsody, Peter Benedict,Franziska Walser, Alexander Held, Bernadette Heerwagen, RichardSammel und viele andere.Berlin zu Beginn der 90er Jahre: das Mordopfer Hans-Georg Dahlmann(Ulrich Tukur) ist als Chef der Treuhandanstalt einer dermeistgefährdeten Männer des wiedervereinigten Deutschlands:Zielscheibe der RAF, verhasst bei Teilen der DDR-Bevölkerung und imKonflikt mit westdeutschen Unternehmen, die alles dafür tun, dassihnen im Osten keine Konkurrenz erwächst. An seiner Seite: die jungeAssistentin Sandra Wellmann (Petra Schmidt-Schaller), die er imVorstellungsgespräch kennen lernt und einstellt.Doch Sandra Wellmann verfolgt heimlich einen ganz anderen Plan:Als Mitglied der RAF in der dritten Generation wurde sie bei Dahlmannals Informantin eingeschleust, um den Terroristen Bettina Pohlheim(Jenny Schily) und Klaus Gelfert (Christoph Bach) Informationen zuden Aufenthaltsorten und Sicherheitsbestimmungen von Dahlmann zuliefern. Während Sandra sich einarbeitet und Vertrauen zu Dahlmannaufbaut, wird ein Anschlag auf den Vorsitzenden der deutschenVereinsbank Wegner (Richard Sammel) ausgeübt, der dabei ums Lebenkommt.Der leitende BKA-Ermittler Andreas Kawert (Maximilian Brückner)übernimmt die Ermittlung und versucht auch Dahlmann als nächstespotenzielles Opfer zu schützen. Plötzlich im Zentrum der Macht,beginnt Sandra Wellmann, an dem zu zweifeln, wofür sie eigentlichsteht. Ein Wettrennen mit der Zeit beginnt."Der Mordanschlag" (Arbeitstitel) ist eine ZDF-Auftragsproduktionder Network Movie Film- und Fernsehproduktion, Hamburg. Produzentensind Jutta Lieck-Klenke und Dietrich Kluge. Die Redaktion im ZDF hatWolfgang Feindt. Die Dreharbeiten in Berlin, Frankfurt am Main,Düsseldorf und Breslau dauern bis Mitte Oktober 2017. Ein Sendeterminsteht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell