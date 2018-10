Mainz (ots) -In München haben am Sonntag, 14. Oktober 2018, die Dreharbeiten zuder elfteiligen Web- und TV-Serie "Fett und Fett", einer Koproduktionvon ZDF/Das kleine Fernsehspiel, begonnen. 15-minütige Episodenporträtieren junge Städter und ihr Lebensgefühl. Es entsteht einPanorama der Lebenswirklichkeit junger Menschen mit allem, was dazugehört: Leben, Lieben und Lachen, Arbeiten, Feiern und Weinen.Regisseurin Chiara Grabmayr hat die Serie mit Jakob Schreiergeschrieben, der auch die Hauptrolle spielt. In weiteren Rollen sindIsabella Wolf, Katrin Röver, Wolfgang Flatz und andere zu sehen.Gedreht wird noch bis 15. November 2018 in München und Berlin."Fett und Fett" zeigt das Leben des Endzwanzigers Jaksch (JakobSchreier), der von einem Erlebnis ins nächste stolpert. Anhand seinerBegegnungen werden Geschichten von Frauen und Männern, vonEinwanderern und Auswanderern, von Trendsettern und Außenseitern, vonGewinnern und Verlierern und auch von Kindern erzählt. Es geht um dasurbane Leben im Allgemeinen - und um München und Berlin imSpeziellen. Um Menschen, die man jeden Tag trifft, und um solche, dieman selten zu Gesicht bekommt. Um das Leben Ende zwanzig wie es heuteist, und wie es vielleicht schon immer war. Und es geht um die Suchenach - ja, wonach eigentlich? Liebe?"Fett und Fett" ist eine Produktion von TRIMAFILM GmbH inKoproduktion mit Network Movie und ZDF/Das kleine Fernsehspiel, mitUnterstützung des FFF Bayern. Verantwortliche Redakteure sind JörgSchneider und Milena Seyberth (ZDF/Das kleine Fernsehspiel). EinAusstrahlungstermin steht noch nicht fest.https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell