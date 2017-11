Mainz (ots) -Angst und Schrecken mitten im beschaulichen Bonn - das verbreitetder neue ZDF-Thriller "Schattenfreundin", den Regisseur MichaelSchneider seit Donnerstag, 9. November 2017, in der ehemaligenBundeshauptstadt und im Raum Köln dreht. In den Hauptrollen stehenMiriam Stein, Britta Hammelstein, Golo Euler, David Grüttner, HaraldKrassnitzer und Jule Ronstedt vor der Kamera. Das Drehbuch schriebBirgit Maiwald nach dem gleichnamigen Roman von Christine Drews.So hatte sich Katrin Ortrup (Miriam Stein) ihre Heimkehr nach Bonnnicht vorgestellt. Kaum angekommen, erleidet ihr Vater Franz (HaraldKrassnitzer) einen Herzinfarkt. Dabei wollte er sich eigentlich umden kleinen Leo (David Grüttner) kümmern, sein einziges Enkelkind,und Katrin so die Übernahme seiner Arztpraxis erleichtern. Ihr MannThomas (Golo Euler) ist keine Hilfe.Auf dem Spielplatz lernt Katrin eine Frau kennen, die ihr sofortsympathisch ist: Tanja (Britta Hammelstein). Beide springengegenseitig ein, wenn es mit dem Abholen oder Bringen der Kinder engwird. So passt Tanja auch auf Leo auf, als Katrin zu einem Notfall indie Arztpraxis gerufen wird. Doch als sie zurück auf den Spielplatzkommt, ist Tanja verschwunden - und der Junge mit ihr.Kommissarin Charlotte Schneidmann (Jule Ronstedt) hält KatrinsSorgen zunächst für übertrieben. Doch dann stellt sich heraus, dasses gar keine Tanja gibt. Niemand kennt diese Frau. Ihre Handynummerist nicht vergeben, und in dem Haus, in dem sie angeblich wohnt,öffnet eine andere Frau die Tür. Als sich die Entführerin endlichmeldet, stellt sie eine ungeheuerliche Forderung, und Katrinbegreift, dass sie einer "Schattenfreundin" begegnet ist.Der 90-minütige Krimi "Schattenfreundin" wird von Network Movie,Köln (Produzenten: Wolfgang Cimera und Bettina Wente) hergestellt.Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich bis 11. Dezember 2017. DerSendetermin ist offen. Die ZDF-Redaktion hat Daniel Blum.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Christian Schäfer-Koch, Telefon: 06131 - 70-15380;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/schattenfreundinPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell