Am Gardasee und in Venedig finden derzeit die Dreharbeiten für denSpielfilm "Viva Forever" statt, eine Koproduktion der ZDF-RedaktionDas kleine Fernsehspiel. "Viva Forever" ist der Abschlussfilm vonRegisseurin und Autorin Sinje Köhler sowie von Produzentin KathrinRodemeier und Produzent Nils Gustenhofen an der FilmakademieBaden-Württemberg.Im Mittelpunkt des Films stehen die seit ihrer Schulzeitbefreundeten Endzwanzigerinnen Francesca (Natalia Rudziewicz), Luz(Janet Rothe), Amalie(Homa Faghiri), Fana (Thandi Sebe) und Sophie(Ina Maria Jaich). Wie jedes Jahr fahren sie auch diesen Sommer anden Gardasee. Doch von Jahr zu Jahr wird es schwieriger, den Urlaubmiteinander zu verbringen - denn jede von ihnen hat mit eigenenProblemen und Erwartungen zu kämpfen. Beim Zusammentreffen imFerienhaus ist zunächst alles noch so wie früher, schnell wird aberklar, dass sich die Freundinnen im Laufe der Zeitauseinanderentwickelt haben. Als dann Lotte, die sechste im Bunde,plötzlich absagt, ohne einen Grund dafür zu nennen, entsteht vielRaum für Interpretationen. Im vermeintlich harmonischen Urlaubsalltagkommt es immer wieder zu Streitigkeiten zwischen den jungen Frauen,und auf einer Party eskaliert die Situation endgültig."Viva Forever" ist eine Koproduktion mit der FilmakademieBaden-Württemberg. Die ZDF-Redaktion hat Varinka Link. Gedreht wirdnoch bis Mitte Oktober 2019. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nichtfest.