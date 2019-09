Mainz (ots) -Derzeit finden in Ludwigsburg und Umgebung sowie in Ahrenshoop dieDreharbeiten für den Science-Fiction-Film "Endjährig", eineKoproduktion der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, statt."Endjährig" ist der Diplomfilm von Autor und Regisseur Willi Kubicaan der Filmakademie Baden-Württemberg.Deutschland, Mitte des 21. Jahrhunderts. Die medizinischeWeiterentwicklung verbunden mit einer stetig niedrigen Geburtenratehaben zu einer starken Überalterung und Verarmung der Gesellschaftgeführt. Als Ausweg aus der Krise wird die Verjüngung der Nationgepredigt. Das Bündnis Jungbrunnen Deutschland (BJD) hat die Machtübernommen: Alte Menschen geraten zunehmend unter existenziellenDruck, während sich die Jungen in einer scheinbaren Utopiewiederfinden. Als die sogenannte "Endjährigkeit" - dieZwangssterbehilfe bei Erreichen des 80. Lebensjahres - eingeführtwird, sind ein Vater (Peter Meinhardt) und ein Sohn (Matthias Lier)gezwungen, ihr zerrüttetes Verhältnis auf eine letzte Probe zustellen."Endjährig" ist eine Koproduktion der FilmakademieBaden-Württemberg (Produzent: Maximilian Höhnle) mit ZDF/Das kleineFernsehspiel. Die ZDF-Redaktion haben Burkhard Althoff und VarinkaLink. Ein Sendetermin im ZDF steht noch nicht fest.Ansprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielhttps://twitter.com/ZDF_DKFhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell