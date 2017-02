Mainz (ots) -Unter der Regie von Jan Ruzicka entsteht zurzeit in Hamburg undUmgebung der ZDF-Film "Ein Lächeln nachts um vier" (Arbeitstitel).Die romantische Weihnachtskomödie erzählt von Jule (Natalia Belitski)und Max (August Wittgenstein), die sich kennen lernen, einewunderbare Nacht miteinander verbringen und sich in den folgendenJahren in der Adventszeit immer wieder begegnen.Dezember in Hamburg: Die Stadt erstrahlt im Lichterglanz, dieMenschen treffen sich auf Weihnachtsmärkten. Jule hat ihr Juraexamenendlich in der Tasche und einen Plan fürs Leben: Ein guter Job solles sein, dann irgendwann der Mann fürs Leben und eine Familie. Aufihrer Geburtstagsfeier, die ihre Freundin Lexa (Lucie Heinze)organisiert, lernt sie den attraktiven aber arroganten Max kennen.Schon bald sprühen die Funken, leider nicht nur aus Sympathie. Dochder Faszination, die beide jeweils für den anderen empfinden,erliegen sie letztlich doch: Die gemeinsame Nacht könnte der Beginneiner wunderbaren Liebesgeschichte sein, wäre da nicht Jules Planfürs Leben - und in den passt Max, der lässige aber wenigzuverlässige Luftikus, nicht hinein.In den weiteren Rollen spielen Cornelia Froboess, Tilo Prückner,Max Herbrechter, Nicholas Reinke, Till Butterbach, Kotti Yun, JoachimRaaf und andere. Das Drehbuch schrieben Manfred Kosmann, StephanieBlöbaum und Hardi Sturm."Ein Lächeln nachts um vier" ist eine Produktion der Relevant FilmProduktionsgesellschaft, die Produzentin ist Heike Wiehle-Timm. DieRedaktion im ZDF liegt bei Berit Teschner. Gedreht wirdvoraussichtlich bis zum 22. März 2017. Ein Sendetermin steht nochnicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Christiane Diezemann, Telefon: 040 - 66985-171;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/einlaechelnPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell