Mainz (ots) -Scheinhochzeit mal anders: In der ZDF-Kinokoproduktion "Manchelernen's nie" heiratet ein Kleinkrimineller seinen Kumpel, um derdrohenden Abschiebung in den Senegal zu entkommen. Die Dreharbeitenzu der Buddy-Komödie beginnen am Dienstag, 3. Juli 2018, inDarmstadt. Florian Dietrich, der auch das Drehbuch schrieb, führtRegie. Die Hauptrollen spielen Farba Dieng und Julius Nitschkoff.Nach Jahren in der Haftanstalt gereift, freut sich der senegalesischeHüne Babtu (Farba Dieng) riesig auf den Neuanfang mit seinem HomieDennis (Julius Nitschkoff). Die Freiheit genießen, die Frauenumarmen, die Faulheit zelebrieren, und mit den Behörden nichts mehrzu tun haben.Doch ausgerechnet Babtus Willkommensparty, auf der alle Gangsterdes Viertels versammelt sind, läuft dermaßen schief, dass BabtusHände noch am gleichen Abend wieder in Handschellen stecken. Und nunkommt's dicke: Aufgrund wiederholter Straffälligkeiten und einerveränderten Gefahrenlage im Senegal soll Babtu in wenigen Wochen inseine Heimat abgeschoben werden. Nach einer juristischen Beratung inder örtlichen Hinterhofkanzlei wird klar, dass sein einzigerHoffnungsschimmer die Heirat mit einer deutschen Staatsangehörigenwäre. Doch die Suche nach einer passenden Kandidatin gestaltet sichschwierig, da Macho Babtu einen legendär schlechten Ruf bei denKiez-Ladys hat. Da kommt ihm die rettende Idee: Babtu heirateteinfach seinen Buddy Dennis."Manche lernen's nie" wird produziert von Schiwago Film(Produzentin: Louise von Johnston) in Zusammenarbeit mit ZDF/Daskleine Fernsehspiel, gefördert von HessenFilm und dem DeutschenFilmförderfonds. Redaktion haben Jörg Schneider(ZDF/Das kleineFernsehspiel), Olaf Grunert (ZDF/ARTE) und Barbara Häbe (ARTE).Gedreht wird noch bis 4. August 2018. Ein Sendetermin im ZDF stehtnoch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/daskleinefernsehspielPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell