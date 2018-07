Mainz (ots) -Am Dienstag, 17. Juli 2018, haben in Berlin die Dreharbeiten zudem Coming-of-Age-Drama "Kokon" begonnen. Der Film ist eineKinokoproduktion mit der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel. ImMittelpunkt der Geschichte stehen zwei junge Mädchen, die amKottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg erwachsen werden. FilmemacherinLeonie Krippendorff, deren Abschlussfilm "Looping" viel beachtet undauf internationalen Festivals mehrfach ausgezeichnet wurde, dreht mit"Kokon" ihren zweiten Spielfilm, wieder mit Jella Haase ("Fack juGöhte") in einer der Hauptrollen. In weiteren Rollen sind LenaUrzendowsky, Lena Klenke, Elina Vildanova und andere zu sehen.Nora (Lena Urzendowsky) ist ein Kreuzberger Mädchen. Umgeben vonMenschen mit gebrochenen Biografien, aus unterschiedlichen Kulturen,bahnt sie sich ihren Weg ins Erwachsensein und fühlt sich dabeiziemlich verloren. Die Verwandlung ihres mädchenhaften Körpers zu demeiner jungen Frau löst große Unsicherheit bei ihr aus. Nora verbringtviel Zeit mit ihrer großen Schwester Jule (Lena Klenke) und derenbester Freundin Aylin (Elina Vildanova). Bei den Mädchen dreht sichalles um ihr Aussehen und um die Selbstdarstellung in den sozialenMedien. Nora unterwirft sich zwar auch dem Druck des "Schönseins",wird dadurch aber immer unglücklicher. Dann taucht Romy (Jella Haase)auf. Sie bringt ihr bei, zu sich und ihrem Körper zu stehen."Kokon" wird produziert von Jost Hering Filme (Produzent: JostHering) in Koproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel, demKuratorium junger deutscher Film und dem MedienboardBerlin-Brandenburg. Verantwortlicher ZDF-Redakteur ist JörgSchneider. Gedreht wird voraussichtlich bis 24. August 2018. EinSendetermin steht noch nicht fest.https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielhttp://instagram.com/ZDFmediathekAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/kokonPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell