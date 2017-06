Köln (ots) -Irgendwo in Deutschland: Die Geschichte um ein Familie, derenjugendlicher Sohn sich dem IS anschließt und sein Umfeld ratloszurück lässt, wird von Emily Atef ("Wunschkinder", "Das Fremde inmir") inszeniert. In den Hauptrollen sind Jörg Schüttauf ("Der Staatgegen Fritz Bauer"), Ulrike C. Tscharre ("Zielfahnder - Flucht in dieKarpaten"), Leonard Carow ("Das Tagebuch der Anne Frank") und LeonardScheicher ("Finsterworld") zu sehen.Köln/Jericho, 1. Juni 2017. Die Dreharbeiten zum Familiendrama "Machteuch keine Sorgen!" (AT) haben in dieser Woche in Palästina begonnen.Der WDR/ARD Fernsehfilm erzählt die Geschichte einer in einerdeutschen Kleinstadt lebenden Familie, deren Leben plötzlich undvollkommen unerwartet aus den Fugen gerät, als sie vom LKA erfahrenmüssen, dass sich ihr jüngster Sohn Jakob in Syrien dem sogenanntenIS angeschlossen haben soll, um dort als Gotteskrieger zu kämpfen.Vater Stephan und Bruder David begeben sich auf eine abenteuerlicheReise, um den Jungen zurück in die Familie zu holen."Macht euch keine Sorgen!" wird von zero one film (Produzent: ThomasKufus - "24 h Stunden Jerusalem", "Der Staat gegen Fritz Bauer ")produziert. Das Drehbuch stammt von Jana Simon und Kathi Liers("Neufeld, mitkommen!"). Die Macher wurden inspiriert von realenGeschichten, die Jana Simon als Journalistin für verschiedeneZeitungen recherchiert hat.Zum Inhalt:Als sich Jakob Schenk mit seinem Kumpel Falk in Richtung Spanien inden Sommerurlaub aufmacht, ist die Welt für seine Eltern Simone(Ulrike C. Tscharre) und Stefan (Jörg Schüttauf) noch in Ordnung.Dass Jakob zum Islam konvertiert ist, löste bei den gläubigenChristen zwar keine Begeisterungsstürme aus, aber sie waren froh,dass ihr Junge einen tieferen Lebenssinn gefunden hat.Als dann eines Abends zwei LKA-Beamte im Wohnzimmer stehen, könnensie das Gesagte kaum fassen: Die beiden Jungs seien nicht imSpanienurlaub, sondern haben sich dem IS in Syrien angeschlossen, sodie Vermutung. Fassungslosigkeit folgt Entsetzen und Hilflosigkeit.Die Eltern machen sich die schlimmsten Vorwürfe. Wie konnten sie nurso blind sein? Wie konnte ihnen Jakob einfach so entgleiten? IhrJakob - ein Terrorist? Mehrmals versuchen sie ihn zu erreichen, doches gibt wochenlang kein Lebenszeichen von ihm. Die Sorgen um Jakobwerden immer größer, bestimmen den Alltag und die Familie droht daranzu zerbrechen.Als sich Jakob dann endlich aus Syrien meldet, machen sich Stefan undsein ältester Sohn David (Leonard Scheicher) kurz entschlossen aufins jordanisch/syrische Grenzgebiet, um Jakob irgendwie wieder nachHause zu holen. Die beiden haben 10.000 Euro "Bakschisch" und denKontakt zu einem ominösen Verbindungsmann im Gepäck, ansonsten keinenrichtigen Plan, wie es ihnen gelingen könnte, Jakob zu finden und ihnzur Rückkehr nach Deutschland zu bewegen. Sie wollen den Kampf umJakob nicht aufgeben, auch wenn der Gegner der "Islamische Staat"ist. Die Reise ins Krisengebiet bringt Vater und Sohn an ihrephysischen und psychischen Grenzen und schweißt die beidengleichzeitig immer enger zusammen. Schließlich finden Sie Jakob, derauch bereit ist, gemeinsam mit ihnen zurück nach Deutschland zugehen. Die Familie hofft, dass er sich von der Ideologie des ISlosgesagt hat. Den Verdächtigungen der Umgebung und des LKAs, dassJakob als Schläfer in seine Heimat zurückgekehrt ist, wollen dieSchenks einfach nicht glauben. Ihr geliebtes Kind ein Gefährder?"Macht euch keine Sorgen" ist die Geschichte einer Rückkehr, dievielleicht keine ist.Der Fernsehfilm wird von Thomas Kufus, zero one film, im Auftrag desWDR für Das Erste produziert. Caren Toennissen ist dieverantwortliche Redakteurin. Gedreht wird noch bis zum 6. Juli inJericho und im Umland von Berlin. Der Sendetermin für denMittwochsfilm im Ersten ist noch offen.Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7122barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell