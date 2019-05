Drehstart für WDR/ARD Degeto-Koproduktion BERTHOLD BEITZ - EIN UNRUHIGES LEBEN (AT)

Köln (ots) -Die Dreharbeiten zum WDR/ARD Degeto-Fernsehfilm für Das Erste"BERTHOLD BEITZ - EIN UNRUHIGES LEBEN" (AT) haben am 6. Mai 2019 inKöln begonnen. Unter der Regie von Dror Zahavi spielen Sven-EricBechtolf als "Beitz" und Edgar Selge als "Golo Mann" die Hauptrollen.Das Buch schrieb Sebastian Orlac.Das TV-Drama beleuchtet das außergewöhnliche Leben desKrupp-Managers Berthold Beitz.Deutschland 1973. Krupp, eines der größten deutschenIndustrieunternehmen, kämpft ums Überleben. Nur ein Mann glaubt, esretten zu können: Berthold Beitz. Seit über 20 Jahren lenkt erbereits die Geschicke von Krupp. Er weiß, das wichtigste Kapital desUnternehmens ist sein guter Name. Deshalb entscheidet er sich zueinem ungewöhnlichen Schritt. Er beauftragt den Historiker Golo Mann,ein Buch über Krupp zu schreiben.Es ist die Begegnung zweier Männer, wie sie unterschiedlicher nichtsein könnte. Beitz, der sich aus einfachen Verhältnissenhochgearbeitet hat, ein zupackender Macher und charismatischerSonnyboy. Golo Mann, Großbürger, ewiger Sohn und zaudernderMelancholiker. Während der eine mit der Vergangenheit nichts mehr zutun haben will, entwickelt der andere zunehmendes Interesse an dessenGeschichte: Als junger Mann rettete Beitz im Zweiten Weltkrieg imbesetzten Polen Hunderten von Juden das Leben. Wie kann er nun mitden Tätern von damals zusammenarbeiten und Krupp, die einstige"Waffenschmiede der Nation", retten wollen? Für Golo Mann ein Rätsel,dem er auf die Schliche kommen will. Wie sollen wir mit der eigenenVergangenheit umgehen? Über diese Frage entwickelt sich die Begegnungder beiden ungleichen Männer zu einem regelrechten Duell und mündetschließlich in der Eskalation.Das fiktionale Porträt über Berthold Beitz erzählt in einereindringlichen Nahaufnahme von einem der prägendsten Menschendeutscher Nachkriegsgeschichte. Wer war dieser Mann, der fast allekannte und den heute, sechs Jahre nach seinem Tod, immer wenigerMenschen kennen? Produziert wird der Fernsehfilm von TrebitschEntertainment (Katharina M. Trebitsch) und Zeitsprung Pictures(Michael Souvignier, Till Derenbach) im Auftrag von WDR und ARDDegeto, gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW. Die Redaktionliegt bei Nina Klamroth (WDR) und Christine Strobl (Degeto).Gedreht wird bis Ende Juni in Nordrhein-Westfalen,Mecklenburg-Vorpommern und Österreich.Der Sendetermin im Ersten ist voraussichtlich Ende 2019.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR KommunikationTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die betreuendeAgentur: boxfish films - Karen Rudolph Tel: (0151) 241 44527 /eMail: rudolph@boxfish-films.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell