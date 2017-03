Baden-Baden (ots) -Von der Kraft des Bandes, das Geschwister miteinander verbindet,erzählt Autor und Regisseur Felix Hassenfratz in seinem erstenLangspielfilm, zu dem die Dreharbeiten am 21. März begonnen haben. In"Blutsschwestern" (AT) geht es um die Sehnsucht nach Liebe, um Schuldund um Vergebung angesichts von Verrat. Die Hauptrollen in demberührenden Film spielen Maria Dragus und Anna Bachmann, Enno Trebs,Clemens Schick und Anne Weinknecht stehen in weiteren Rollen vor derKamera. Der Film ist eine Koproduktion von VIAFILM mit Rat PackFilmproduktion Southwest, SWR und WDR.Zum InhaltMaria und Hannah leben nach dem Tod der Mutter alleine mit ihremVater. Als Valentin, ein Zimmermann auf der Walz, im Betrieb derFamilie zu arbeiten beginnt, verliebt sich Maria in ihn. Aber eindunkles Geheimnis verhindert, dass Maria dieser Liebe nachgeben kann.Ein Geheimnis, das sie auch vor ihrer Schwester Hannah verbirgt.Die Produzenten"Blutsschwestern" (AT) wird im März und April 2017 inNordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg gedreht. Produzenten sindBenedikt Böllhoff und Max Frauenknecht, Koproduzenten ChristianBecker und Benedikt Munz. Die Redaktion liegt bei Stefanie Groß, SWR,und Andrea Hanke, WDR. Gefördert wird der Film von der MFGBaden-Württemberg, der Film- und Medienstiftung NRW, dem DFFF und demKuratorium junger deutscher Film. W-Film wird den Filmvoraussichtlich 2018 in die Kinos bringen.Drehstartfotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, Telefon 07221 929 24016,annette.gilcher@SWR.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell