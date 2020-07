Köln (ots) - Die letzten Monate hat Corona die Filmproduktionslandschaft zum Stillstand gezwungen. Endlich stehen die Ampeln wieder auf Grün und damit fällt auch der Startschuss für langerwartete Serienproduktionen. Sowohl die RTL-Erfolgsserie "Der Lehrer" als auch die neue Sitcom "Schwester, Schwester - Hier liegen Sie richtig!" gehen in die Verlängerung und beginnen am 18. und 19. August mit den Dreharbeiten. Die 9. Staffel von "Der Lehrer" geht diesmal mit 13 Folgen in Produktion und die 2. Staffel von "Schwester, Schwester" mit 10 Folgen.Mehr Folgen, neue Location: Mit der neuen Staffel zieht das "Der Lehrer"-Team um Hauptdarsteller Hendrik Duryn auch an einen neuen Drehort, einem stillgelegten Schulgebäude, nach Bonn um. Ausgestrahlt werden die neuen Folgen der 9. Staffel Anfang 2021 bei RTL. Die Dreharbeiten zur 2. Staffel von "Schwester, Schwester" mit Serienliebling Caroline Maria Frier finden in Berlin und Umgebung statt und sind ebenfalls für Anfang 2021 bei RTL geplant."Der Lehrer" ist eine Produktion der Sony Pictures Film und Fernseh Produktions GmbH im Auftrag von RTL. Produzentin ist Astrid Quentell, Producer ist Marc Schaumburg-Ingwersen. Redaktionell verantwortlich ist Evelin Haible. Headwriter sind Yannick Posse und Marcus Raffel. Die RTL-Sitcom "Schwester, Schwester" ist eine Produktion der UFA Fiction GmbH. Produzent und Headwriter ist Tommy Wosch, Producerin ist Viola-Franziska Bloess. Die RTL-Redaktion liegt bei Manuel Schlegel. Bereichsleiter Fiction der Mediengruppe RTL sind für beide Formate Frauke Neeb und Hauke Bartel.Pressekontakt:Yvonne WagnerRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74225yvonne.wagner@mediengruppe-rtl.deLeyla KarsakRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: +49 221 456-74233leyla.karsak@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7847/4662483OTS: RTL Television GmbHOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell