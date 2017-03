Hamburg (ots) -Ein dunkles Familiengeheimnis, das bis in Hamburgs Chinatown der1940er Jahre zurückführt: Davon erzählt der Mysteryfilm "TIAN - DasGeheimnis der Schmuckstraße", der vom 8. März bis zum 6. April in derHansestadt für die "Nordlichter"-Reihe entsteht. Regie führt DamianSchipporeit. Das Drehbuch schrieben Georg Tiefenbach und StefanGieren, der den Film auch produziert. Die drei werden durch das"Nordlichter"-Nachwuchsprogramm von NDR, Filmförderung HamburgSchleswig-Holstein (FFHSH) und nordmedia - Film- undMediengesellschaft Niedersachsen/Bremen gefördert. Die Hauptrollenspielen Stephan Kampwirth und Katharina Schüttler. Das NDR Fernsehenzeigt die neue "Nordlichter"-Staffel mit Filmen aus dem Genre Mysteryvoraussichtlich am Ende dieses Jahres.Zur Handlung: Als der Bauingenieur Michael Winter (StephanKampwirth) seine Arbeit verliert, wagt er gemeinsam mit seiner FrauFriederike (Katharina Schüttler) und der achtjährigen Tochter Selma(Bella Bading) einen Neustart in St. Pauli. Mithilfe von MichaelsSchwiegervater Heinrich (Hermann Beyer) findet die kleine Familie einneues Zuhause in der Schmuckstraße - inmitten der ehemaligenChinatown Hamburgs. Doch auf der Wohnung, in der vor vielen Jahrendie geheimnisvolle Chinesin Ouyang starb, scheint ein Fluch zuliegen. Der Neuanfang wird zum Albtraum: Friederike rutscht zunehmendin eine Schizophrenie ab, mit der sie seit Jahren kämpft. Als auchSelma erste Anzeichen der Krankheit zeigt, versucht Michaelverzweifelt, seine Familie zu retten. Er will nicht glauben, dassböse Geister in dem Haus in der Schmuckstraße ihr Unwesen treiben.Als Friederike und Heinrich spurlos verschwinden, spitzen sich dieEreignisse zu - und Michael kommt mithilfe der Kneipen-BesitzerinShuilian (Qingzhuo Fang) einem Geheimnis auf die Spur, dass bis inden Mai 1944 zurückreicht. Damals lösten die Nazis dasChinesenviertel auf ...Damian Schipporeit gibt mit "TIAN - Das Geheimnis derSchmuckstraße" sein Langfilm-Debüt als Regisseur. 2007 erhielt der1978 im nordrhein-westfälischen Soest geborene Filmemacher einhalbjähriges Filmstipendium von der nordmedia und StiftungKulturregion in Hannover, die hier entstandenen Kurzfilme waren imNDR Fernsehen und auf mehreren internationalen Filmfestivals zusehen. Zuvor hatte Schipporeit u. a. eine Ausbildung zumMediengestalter Bild und Ton in Hamburg absolviert.Stefan Gieren studierte an der Hamburg Media SchoolFilmproduktion. Sein Abschlussfilm "Raju" (Regie: Max Zähle, Kamera:Sin Huh) war 2012 für einen Oscar in der Kategorie "Bester Kurzfilm"nominiert. Zwei seiner Kurzfilmproduktionen erhielten einenStudenten-Oscar, insgesamt haben seine Projekte international mehrals 80 Auszeichnungen bekommen. Auf der Berlinale 2016 wurde seinSpielfilm "Toz Bezi" im offiziellen Programm uraufgeführt und seineProduktion "Tshweesh" als beste deutsch-arabische Koproduktionausgezeichnet.Georg Tiefenbach lebt und arbeitet als Autor, Drehbuchautor undFilmemacher in Hamburg. Von 2008 bis 2016 studierte er Film mitSchwerpunkt Drehbuch an der Hamburg Media School. TiefenbachsSpielfilm "Endzeit", den er produzierte und für den er auch dasDrehbuch schrieb, feierte 2013 auf der Berlinale in der Sektion"Perspektive Deutsches Kino" Premiere. Zu seinen Werken zähltaußerdem das filmwissenschaftliche Buch "Drama und Regie"."TIAN - Das Geheimnis der Schmuckstraße" wird von FICTION 2.0produziert. Kamera: Marco J. Riedl, Redaktion: Daniela Mussgiller(NDR).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell