Drehstart für Nora Tschirner und Christian Ulmen - der zehnte MDR-Tatort aus Weimar (FOTO)

Leipzig (ots) -Im Tatort "Der letzte Schrey" (AT) ermitteln Kira Dorn und Lessingnach dem Mord an der Gattin eines Weimarer Strickwaren-Herstellers.Am 21. Mai 2019 begannen in Weimar und Umgebung die Dreharbeitendes MDR-Tatorts "Der letzte Schrey" (AT). Marlies Schrey wird totaufgefunden. Schnell wird Kira Dorn und Lessing klar, dass sie es miteiner missglückten Entführung zu tun haben, in die gleich mehrereVerdächtige verstrickt sein könnten. Steckt Ehemann und UnternehmerGerd Schrey dahinter? Oder war es sein Sohn, der sich an derverhassten Stiefmutter rächen wollte? Wo laufen die Fäden zusammen?Wie gewohnt sind an der Seite von Kira Dorn und Lessing ThorstenMerten als Kurt Stich, Arndt Schwering-Sohnrey als Lupo und UteWieckhorst als Frau Dr. Seelenbinder zu sehen. In weiteren Rollenspielen u.a. Jörg Schüttauf, Julius Nitschkoff, Christopher Vantis,Sarah Viktoria Frick, Antonia Münchow, Martin Seifert, Marion Bottund Nina Petri.Die Dreharbeiten laufen voraussichtlich bis Mitte Juni 2019.Inhalt:Vor der Terrasse eines beliebten Ausflugslokals wird MarliesSchrey, die Gattin des Strickwaren-Herstellers Gerd Schrey (JörgSchüttauf), bei helllichtem Tag umgebracht - und niemand hat etwasgesehen. Da Marlies gefesselt und geknebelt war, gehen Kira Dorn(Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen) von einer missglücktenEntführung aus. Die Vermutung bestätigt sich, als sie kurz darauf inder Villa Schrey eine Lösegeldforderung von über zwei Millionen Eurofinden. Gerd wurde ebenfalls verschleppt, und so ist es an seinemSohn Maik (Julius Nitschkoff), das Geld aufzutreiben. Die Schreyshaben eine Kidnap- & Ransom-Policy abgeschlossen, die schon baldabläuft. Hat Gerd Schrey seine eigene Entführung inszeniert, um seinmarodes Unternehmen zu retten? Auch der um die Gunst seines Vatersbuhlende Maik gerät ins Visier der Ermittler, denn Marlies war seineStiefmutter, und das Verhältnis der beiden äußerst schwierig. Alsauch noch einer der Entführer tot aufgefunden wird, und Maik für dieGeldübergabe mit Gerds Sportflugzeug abhebt, verdichten sich dieHinweise: Hat das angeblich entfremdete Vater-Sohn-Gespann einenteuflischen Plan geschmiedet?"Der letzte Schrey" stammt aus der Feder von Murmel Clausen. Regieführt Mira Thiel. Birgit Bebe Dierken ist für die Kameraverantwortlich. Die Produzentin ist Nanni Erben, Producerin istAdrienne Fuhr. Die Redaktion liegt bei Jana Brandt (MDR) und DeniseLangenhan (MDR).Der Tatort ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television imAuftrag des MITTELDEUTSCHEN RUNDFUNKS.Pressekontakt:MDR, Presse und Information, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 64 57 bzw. presse@mdr.defilmcontact, Julia Kainz, Tel.: (030) 27 908 700 bzw.info@filmcontact.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell