Hamburg (ots) -"Soll ich die Freundin meiner Mutter schwängern und der Brudermeiner Kinder sein?" Mit dieser wahnwitzigen Frage wird Jan alias MaxRiemelt konfrontiert, als seine lesbische Mutter Viktoria (KatjaFlint) ihn zum Samenspender ihrer Lebensgefährtin Rosalie auserwählt.Eine absurde Idee? Nicht, wenn Jan in ebenjene Rosalie verschossenist ...Regisseur Mark Monheim ("About a Girl") inszeniert die NDR Komödie"Die Freundin meiner Mutter" mit einem hochkarätigen Cast: MaxRiemelt ("Freier Fall"), Katja Flint ("Der verlorene Sohn"), AntjeTraue ("Der Fall Barschel") und Jasna Fritzi Bauer ("AxolotlOverkill") spielen in der eigenartigen Geschichte des LübeckerDrehbuchautors Martin Rehbock, die noch bis zum 31. August 2018 inHamburg und Umgebung gedreht wird.Der turbulente Film erzählt vom erfolglosen Buchhändler Jan undseiner dominanten Mutter, ihrer ebenso betörenden wie eigenwilligenFreundin Rosalie und seiner Mitbewohnerin Hannah, die Jans Leben fürdie eigene Comedyshow ausschlachtet. Wie kann Jan sich angesichts vonso viel Frauenpower als Mann beweisen? Muss er das überhaupt? Wird ervon den Frauen noch gebraucht oder ist die Samenspende das einzigeRelikt der Macht vergangener Zeiten? Welche Chancen hat einmutterfixierter Sohn und ausgewiesener Marcel Proust-Kenner, im Lebenendlich seinen Mann zu stehen?Produzent ist Philip Voges, Producer Fabian Winkelmann (H&VEntertainment). Kamera führt Jana Lämmerer. Die Redaktion habenChristian Granderath, Mara Neuber und Philine Rosenberg (NDR). DasErste zeigt den Film voraussichtlich im kommenden Jahr.