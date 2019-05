Hamburg (ots) -Nach dem plötzlichen Tod ihrer Mutter sucht die 15-jährige AlmaZuflucht bei ihrem Vater. Doch der lebt mittlerweile mit einem Mannzusammen. Stefan Krohmer (Regie) inszeniert die neue NDR Produktion"Die Tochter" (Arbeitstitel) nach einem Buch von Daniel Nocke. DasErfolgsduo hatte zuletzt für den NDR den preisgekrönten Film "Meinefremde Freundin" geschaffen. Die Dreharbeiten mit Mark Waschke("Tatort", "Dark") und Wanja Mues ("Ein starkes Team", "HEDDA") inden Hauptrollen dauern bis zum 7. Juni in Hamburg und Umgebung an.Zum Inhalt: Oliver (Mark Waschke), ehemaliger Europameister imZehnkampf, hat sich nach Ende seiner sportlichen Karriere geoutet undvon Ehefrau Carolin scheiden lassen. Seitdem hat er wenig Bezug zur15-jährigen Tochter Alma (Hanna Schiller). Inzwischen lebt Oliver inHamburg mit Felix (Wanja Mues) zusammen, dem Inhaber einesOutdoor-Ladens. Als Olivers Ex-Frau nach einem Autounfall stirbt,zieht Alma auf Wunsch ihrer Tante Franziska (Franziska Hartmann) zuden beiden. Voller Misstrauen gegen ihren homosexuellen Vaterversucht das traumatisierte Mädchen, Konflikte zwischen Oliver undFelix zu initiieren und die beiden auseinander zu bringen. Auch AlmasFreund Johannes (Oskar Wohlgemuth) hat Vorbehalte gegen Schwule.Seine Familie bietet Alma emotionalen Halt. Weil auch Felix vielVerständnis für Almas Nöte zeigt, gerät Oliver zwischen die Fronten..."Die Tochter" (AT) ist eine Produktion der AspektTelefilm-Produktion, Produzenten sind Bea Schmidt und OliverBehrmann. Producerin ist Annett Neukirchen. Kamera: Armin Dierolf.Die Redaktion im NDR haben Christian Granderath und Patrick Poch.Das Erste zeigt "Die Tochter" (AT) voraussichtlich Ende 2019.Ein Produktionsfoto zum Drehstart finden Sie unterwww.ARD-Foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel: 040/ 4156-2333Mail: r.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell