Drehstart für NDR Doku-Drama mit Ulrich Noethen über die Irrfahrt der St. Louis

Hamburg (ots) - Voller Zuversicht verlassen mehr als 900 jüdischeFlüchtlinge 1939 den Hamburger Hafen. Nazi-Deutschland hinter sich,die Freiheit vor sich. Ein Visum für Kuba verspricht ein Leben ohneAngst. Doch Havanna, Hauptstadt des Inselstaates, verweigert dieEinreise. Also nimmt Kapitän Schröder Kurs auf die USA. Doch auchWashington lässt die "St. Louis" nicht in einen sicheren Hafen. Alsauch noch Kanada die Aufnahme verweigert, gerät die Fahrt in dieFreiheit zur Odyssee auf dem Atlantik. An Bord machen die WorteSelbstmord und Meuterei die Runde. Die "St. Louis" muss zurück nachEuropa und läuft knapp einen Monat nach Verlassen des HamburgerHafens in Antwerpen ein. Fast ein Drittel der Passagiere wird in denfolgenden Jahren in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet.Der NDR erinnert in Zusammenarbeit mit dem HR, dem RBB und dem SWRmit dem Doku-Drama "Die Irrfahrt der St. Louis" (Arbeitstitel) an diedramatische Reise. Ben von Grafenstein ("Die Klasse - Berlin '61")dreht die Spielszenen bis zum 16. Mai auf einem Schiff in Lissabon,Portugal. Das Buch schrieben Susanne Beck und Thomas Eifler. DieHauptrolle spielt Ulrich Noethen (als Kapitän Gustav Schröder), vorder Kamera stehen außerdem u. a. Britta Hammelstein (als PassagierinMartha), Johannes Kienast (Erster Offizier), Florian Panzner(Steward), Golo Euler (Walter, Mann von Martha ) und Attila GeorgBorian (Passagier).Die dargestellten Szenen werden durch Interviews mit den letztennoch lebenden Zeitzeugen, durch Fotos und beeindruckendesArchiv-Material ergänzt."Die Irrfahrt der St. Louis" (AT) ist eine UFA FICTION-Produktionim Auftrag von NDR, HR, RBB und SWR. Produzenten sind Marc Lepetitund Benjamin Benedict, Producer: Philipp Grieß, Kamera: RaphaelBeinder. Die Redaktion im NDR hat Marc Brasse (der Sender istFederführer), im HR Esther Shapira, im RBB Rolf Bergmann und im SWRUlrike Becker. Das Erste zeigt das Doku-Drama im Herbst diesesJahres.Gefördert wird die Herstellung von "Die Irrfahrt der St. Louis"(AT) mit Mitteln der nordmedia- Film- und MediengesellschaftNiedersachsen/Bremen mbH, unterstützt durch das Instituto do Cinema eAudiovisual (ICA) und Tourismo de Portugal.Ein Produktionsfoto zum Drehstart finden Sie unterwww.ARD-Foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel: 040/4156-2302Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell