Drehstart für MDR-Tatort aus Weimar (FOTO)

Leipzig (ots) -Im Tatort "Die robuste Roswita" (AT) ermitteln Nora Tschirner undChristian Ulmen in einem Mordfall in dem sich alles um den ThüringerKloß dreht.Am 7. November 2017 begannen in Weimar die Dreharbeiten des neuenMDR-Tatorts "Die robuste Roswita" (AT). Die Ermittlungen in ihremsiebten Fall führen die Kriminalhauptkommissare Kira Dorn und Lessingin das traditionsreiche Kloßimperium Hassenzahl. Auf der Suche nachder Wahrheit wird Dorn und Lessing schnell klar: in diesem Fall istwohl mit niemandem gut Klöße essen ...An der Seite von Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (ChristianUlmen) ermitteln wie immer Thorsten Merten als Kurt Stich, ArndtSchwering-Sohnrey als Polizist Lupo und Ute Wieckhorst als Frau Dr.Seelenbinder. In weiteren Rollen sind u.a. Milena Dreißig, Nicki vonTempelhoff, Jörn Hentschel, Christina Große und Anne Schäfer zusehen. Die Dreharbeiten laufen voraussichtlich bis Anfang Dezember2017.Inhalt:Der Mord an Christoph Hassenzahl, dem Geschäftsführer einertraditionsreichen Kloßmanufaktur, erschüttert Weimar. Kurz nachdemKira und Lessing die Ermittlungen aufgenommen haben, tauchtHassenzahls totgeglaubte Ehefrau Roswita wieder auf. Angeblich habesie vor sieben Jahren bei einem tragischen Unfall das Gedächtnisverloren und ihren Lebensunterhalt seither als Klofrau am HermsdorferKreuz bestritten. Zwar finden Kira und Lessing heraus, dass derAbstieg von der Kloßkönigin zur Klokönigin der Wahrheit entspricht,dennoch gerät Roswita unter Mordverdacht. Hat sie ihr Gedächtniswirklich erst an dem Tag wiedererlangt, an dem ihr Mann ermordetwurde? Roswitas neuer Lebensgefährte Roland Schnecke schwört, dass essich so verhält. Doch auch er ist eine zwielichtige Figur - wovonsein teures Auto zeugt, das er sich mit seinem kargen Verdienstniemals hätte leisten können. Steht der plötzliche Geldsegen inVerbindung zu dem Mord? Die Kommissare treffen auch auf ThomasHalupczok, einen Kartoffelbauern, dessen Existenz durch Hassenzahlvernichtet wurde. Auch ihm wäre der Mord zuzutrauen - zumal es sichbei seiner Geliebten Marion Kretschmar um eine Managerin eben jenerSupermarktkette handelt, die Christoph Hassenzahl in denwirtschaftlichen Ruin getrieben hat. Die Kloßbrühe, in der Kira undLessing rühren müssen, ist trüber als die Ilm und die Wahrheit, diesie am Ende herausfinden, härter als Urinstein.Der Tatort "Die robuste Roswita" (AT) stammt aus der Feder vonMurmel Clausen und Andreas Pflüger. Regie führt Richard Huber. Hinterder Kamera steht Robert Berghoff. Die Produzenten sind Nanni Erben,Quirin Berg und Max Wiedemann, Producerin ist Sirkka Kluge. DerRedakteur des MDR ist Sven Döbler.Der Tatort ist eine Produktion der Wiedemann & Berg Television imAuftrag des Mitteldeutschen Rundfunks.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne,Tel.: (0341) 3 00 63 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpressefilmcontact, Julia Kainz, Tel.: (030) 27 908 700,E-Mail: info@filmcontact.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell