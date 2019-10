Köln (ots) -Seit dem 1. Oktober laufen die Dreharbeiten für den neuen "Tatort"aus Köln. Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und FreddySchenk (Dietmar Bär) müssen in "Gefangen" den Mord an einem Chefarzteiner psychiatrischen Klinik aufklären.Dabei befindet sich Ballauf selbst gerade in Behandlung: Ein Trauma,das er bereits überwunden dachte, kehrt mit aller Macht zurück.Nachdem er im Einsatz die Kollegin Melanie Sommer (Anna Brüggemann)erschossen hat, plagen ihn Albträume und Schuldgefühle. Manchmalglaubt er, die Tote vor sich zu sehen. Sprechen kann er darübernicht, auch nicht mit seinem Partner Freddy Schenk. Entsprechendangespannt ist die Stimmung im Team.Bei ihren Ermittlungen im Krankenhaus erregt eine Patientin BallaufsAufmerksamkeit. Julia Frey (Frida-Lovisa Hamann) behauptet, sie werdegegen ihren Willen in der geschlossenen Abteilung der Klinikfestgehalten. Die stellvertretende Chefärztin Dr. Koch (Adina Vetter)verweist jedoch auf Julias emotionale Instabilität. Doch Max ahnt,dass Julias Hilferuf begründet sein könnte. Er spürt eineVerbundenheit mit der jungen Frau...Wieder mit dabei sind Joe Bausch als Rechtsmediziner Dr. Roth, RolandRiebeling als Ballaufs und Schenks Assistent Norbert Jütte, JulianeKöhler als Kriminalpsychologin Lydia Rosenberg. In Gastrollen zusehen sind Adina Vetter ("Die Aldi-Brüder"), Andreas Döhler ("Tatort- Zorn"), Franziska Junge ("Wolfsland - Heimsuchung"), Frida-LovisaHamann ("Charité"), Thomas Huber ("Tatort - Mord ist die besteMedizin"), Kyra Sophia Kahre ("Tatort - Wer jetzt allein ist"),Thomas Schubert ("Dein Leben gehört mir"), Anna Brüggemann ("Tatort -Kaputt") u.v.a."Gefangen" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH(Niederlassung Köln, Produzent Jan Kruse) im Auftrag desWestdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion Götz Bolten). Das Drehbuchstammt von Christoph Wortberg ("Tatort - Nachbarn" u.v.a.). Regieführt Isabel Prahl ("1000 Arten Regen zu beschreiben").Die Dreharbeiten laufen bis zum 31. Oktober 2019. Der Sendeterminsteht noch nicht fest.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Lena SchmitzWDR KommunikationTelefon 0221 220 7121lena.schmitz@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell