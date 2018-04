Köln, 4. April 2018 (ots) - Heute starten die Dreharbeiten für den14. Fall des Dortmunder "Tatort"-Teams: Was hat zum Tod der Ärztin inder Notaufnahme geführt - ein bizarrer Unfall oder war es doch Mord?Die Kommissare Peter Faber (Jörg Hartmann), Martina Bönisch (AnnaSchudt), Nora Dalay (Aylin Tezel) und Jan Pawlak (Rick Okon) nehmendie Ermittlungen in der Klinik auf. Das Drehbuch für "Inferno" stammtvon Markus Busch ("Am Abend aller Tage", "Tatort - Borowski und dasFest des Nordens"). Regie führt Richard Huber ("Club der rotenBänder"), der auch bereits den Dortmunder Tatort "Sturm" (2017) inSzene gesetzt hat.Im Klinikum Dortmund-Nord wird die Internistin Gisela Mohnheim totaufgefunden. Sie erstickte unter einer Plastiktüte. Nach einerTour-de-Force durch den rastlosen Alltag der Notfallambulanz deutenHinweise auf einen Täter aus dem Krankenhaus. Um ihn zu stellen,müssen die Dortmunder Kommissare Faber, Bönisch, Dalay und Pawlaksich auf ungewohnte Weise selbst in Gefahr begeben...Als Rechtsmedizinerin Greta Leitner wieder mit dabei ist SybilleJ. Schedwill. In Gastrollen zu sehen sind Alex Brendemühl ("Transit","Wann endlich küsst du mich"), (Karsten Mielke: "Tatort - Zeit derFrösche", "Deutschland 86"), Lisa Jopt ("Nacht über Deutschland"),Doris Schretzmayer ("Die dunkle Seite des Mondes") und Niklas Kohrt("Auf das Leben") u.v.a."Inferno" ist eine Produktion der Shark TV GmbH (Produzentin:Gabriele Graf) im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks Köln(Redaktion: Frank Tönsmann). Die Dreharbeiten laufen noch bis 5. Mai.Der Sendetermin steht noch nicht fest.Pressekontakt:Barbara Feiereis, WDR Presse und Information, Tel. 0221-220 7122,barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell