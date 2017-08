Baden-Baden (ots) -SWR koproduziert internationale achtteilige Serie zum ZweitenWeltkrieg für ein Publikum ab acht Jahren / Geschichten basieren aufTagebüchern und Biographien von Kindern aus ganz Europa / Drehstartam 30. AugustIn Schloss Blankenhain bei Crimmitschau beginnen am 30. August dieDreharbeiten für die achtteilige Serie, die der Südwestrundfunk (SWR)und LOOKSfilm gemeinsam mit weiteren Partnern produzieren. Vor derKamera steht ein internationales Ensemble. Unter den Schauspielernaus Deutschland sind: Florian Lukas ("Weissensee", "Good ByeLenin!"), Marie-Lou Sellem ("Tatort"), Jutta Wachowiak ("KönigDrosselbart", "Nikolaikirche", "Soko Leipzig") und bekannteKinderdarsteller wie Arved Friese ("Timm Thaler"), Anton Petzold("Rico, Oskar und die Tieferschatten") und Gwendolyn Göbel("Tschick"). Die internationale Erstausstrahlung wird im November2018 in KiKA sein.Der Krieg aus KindersichtJede der acht Episoden erzählt die Geschichte eines"Kriegskindes". Aus einer großen Zahl von historischenErlebnisberichten aus ganz Europa wurden verdichtete Filmerzählungengeschaffen, die es jungen Zuschauern ermöglichen, verschiedene Seitendes Krieges kennenzulernen und nachzuempfinden. In der ersten Episodegeht es um Anton, 10. Er will kein Außenseiter mehr sein und endlichin die Hitlerjugend eintreten, doch sein Vater ist dagegen. Es kommtzum Streit mit dem Vater. Als jüdische Nachbarn Schutz bei AntonsFamilie suchen, versteht er, zu was die Nazis wirklich fähig sind.Die zweite Episode handelt von Fritjof, 11. Er lebt in einemFischerdorf in Norwegen. Da sein Vater in den Krieg zieht, mussFritjof als Fischerjunge zum Lebensunterhalt der Familie beitragen.Zunächst arbeitet er für die Deutschen, doch dann stellt er sichgegen die Besatzer - mit weitreichenden Folgen für seine Familie.Episode acht spielt in Ausschwitz. Viele aus dem Kinderchor desKonzentrationslagers Theresienstadt wurden nach Ausschwitz gebracht.Eva, 14, hofft, ihre Freunde wieder zu treffen, die vor ihrdeportiert wurden. Wie durch ein Wunder findet sie Renata, doch ihrgeht es schlecht. Eva versucht mit aller Kraft, Renata am Leben zuhalten. Die Musik ermöglicht den beiden Mädchen eine Flucht vor derHölle, die sie umgibt.Krieg und Gewalt - Ist das ein Stoff für Kinder? Um auch dieseGeschichten für Kinder zu erzählen, die bisher als nicht"kindgerecht" galten, arbeiteten SWR Redaktion und LOOKSfilmbegleitend mit dem renommierten Forschungsinstitut IZI zusammen, dasinternational seit 1963 über die TV-Rezeption von Kindern forscht.Für "Der Krieg und Ich" wurden 80 Kinder im Rahmen einer Studie zuden Drehbüchern befragt. Die Ergebnisse flossen in die weitereEntwicklung des Projekts ein. Die Leiterin des SWR Kinder- undFamilienprogramms, Stefanie von Ehrenstein, ist überzeugt, dassdieses Filmprojekt auch Kindern von heute wichtige Impulse gibt:"Dürfen wir Kinder mit Krieg oder Holocaust konfrontieren? Ja, alsöffentlich-rechtlicher Sender müssen wir es sogar. Themen wie Krieg,Vertreibung und Verletzung von Menschenwürde sind auch heuteallgegenwärtig und erreichen die Kinder über Nachrichten oder denKontakt zu Flüchtlingskindern. Auch die Gefahr, sich von Ideologien,falschen Versprechungen und unwahren Informationen vereinnahmen zulassen, wird nicht geringer. Das Wissen um die Geschichte kannhelfen, derartige Gefahren zu erkennen."Internationale Koproduktion"Der Krieg und Ich" ist eine Koproduktion von SWR und LOOKS Film &TV Produktionen GmbH. Zu den internationalen Partnern zählen ARTE,BBC, Tschechisches Fernsehen, TV Polska und Toto Studio. Die Seriewird gefördert von MDM Mitteldeutsche Medienförderung und CreativeEurope MEDIA, dem Medienförderprogramm der EU. Eine begleitendeAusstellung und ein digitales Lernspiel sind in der Planung.Ein Presse- und Fototermin am Set in Crimmitschau findet am 5.September statt +++ Fotos ab 4. September unter www.ard-foto.dePressekontakt:nic communication & consulting | Bettina Melzer Tel: 030 23 63 5546 | mobil: 0163 575 1343 | E-Mail: bm@niccc.de | Web: www.niccc.deKatrin Grünewald, SWR PR und PresseTel: 07221 929 23763, mobil: 0151 16 77 34 20 E-Mail:katrin.gruenewald@swr.deOriginal-Content von: SWR - S?dwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell