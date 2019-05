Drehstart für Dokudrama über Johannes Kepler (FOTO)

Baden-Baden (ots) -SWR/BR/ARTE-Koproduktion "Johannes Kepler - der Himmelsstürmer"(AT) / Christoph Bach in der Hauptrolle / Regie Christian Twente /Dreh u. a. in Tübingen und WackershofenJohannes Kepler war Querdenker und Universalgelehrter im bestenSinne: genialer Mathematiker, Naturphilosoph, Astrologe, Astronom,Optiker und Erfinder. Sein Leben und Wirken wird jetzt von SWR und BRin Zusammenarbeit mit ARTE in einem 90-minütigen Dokudrama verfilmt;diese Woche begannen die Dreharbeiten. Unterstützt wird das Projektvom Tschechischen Fernsehen. Die Aufnahmen finden u. a. inWackershofen und Tübingen statt.Johannes Kepler: Naturwissenschaftler gegen alle Widerstände Am27. Dezember 1571 wird er in Weil der Stadt geboren. Es sind unruhigeZeiten, denn die Gegenreformation ist in vollem Gange. Weil Keplerüberzeugter Protestant ist und nicht von seinem Glauben lassen will,muss er immer wieder fliehen. Genau so wenig will der Astronom undMathematiker von seinem Weltbild lassen: Die Erde dreht sich um dieSonne, nicht umgekehrt, so seine Überzeugung - die sowohl bei derkatholischen Kirche als auch bei seinen protestantischen Vorgesetztenauf erbitterten Widerstand stößt. Dabei geht es Kepler nur um eines:Er will wissenschaftlich exakt belegen, dass es nichts in der Naturgibt, für das Gott nicht einen genauen Plan hat, den der Menschverstehen kann. Doch mit seinen Entdeckungen ist er seiner Zeit zuweit voraus. Im Rückblick erscheint es fast wie ein Wunder, dassKepler - bedroht, verfolgt und angefeindet - die Gesetzmäßigkeitenentdeckt, nach denen sich die Planeten um die Sonne bewegen und damitzu einem der Begründer der modernen Naturwissenschaften wird.Hochwertig produziertes DokudramaDer Film erzählt die Geschichte des Lebens und Wirkens vonJohannes Kepler mit Konzentration auf die wichtigste Phase: seineZeit in Prag. Das emotionale Dokudrama macht in hochwertigproduzierten, dialogischen Spielszenen eine Welt im Umbrucherfahrbar, in der moderne Gedanken neben dem Glauben an Hexen undHoroskope stehen, in der Konflikte zwischen den Konfessionen zu einemschrecklichen Krieg führen und in der ein genialer Geist, der seinerÜberzeugung folgt, immer am Rande seiner Existenz steht. AufwändigeCGIs machen die revolutionären Gedanken Keplers nachvollziehbar,Experten ordnen ein und erklären.Das TeamDas Drehbuch dazu schrieb Susanne Utzt. In der Regie von ChristianTwente spielt Christoph Bach ("Dutschke", Tatort, "Finsterwald") dieHauptrolle des Johannes Kepler. Gedreht wird voraussichtlich bisMitte Juli. Ausstrahlung voraussichtlich 2020 im SWR Fernsehen. Inweiteren Rollen stehen u. a Ben Janssen ("Das rote Rad") und HeikoPinkowski ("Kohlhaas oder die Verhältnismäßigkeit der Mittel") vorder Kamera von Martin Christ. "Johannes Kepler - der Himmelsstürmer"(AT) wird von Gruppe 5 Film GmbH mit SWR und BR in Zusammenarbeit mitARTE produziert, gefördert von der MFG. Produzenten ist StefanSchneider, die Redaktion liegt bei Imogen Nabel (SWR).Fotos unter www.ard-foto.deInformationen auch unter: http://swr.li/swr-br-arte-koproduktion-johannes-kepler-der-himmelsstuermer-atPressekontakt SWR: Grit Krüger, Telefon 07221 929-22285, E-Mail:grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell