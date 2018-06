Weitere Suchergebnisse zu "Future":

Berlin (ots) -Am Freitag, 15. Juni, beginnen die Dreharbeiten für das TV-Event"24h Europe - We are the Future". Nach dem Vorbild von "24h Berlin"oder "24h Jerusalem" begleiten 45 Drehteams zeitgleich 60 jungeProtagonistinnen und Protagonisten aus 25 Ländern Europas. Aninsgesamt vier Drehtagen entsteht das Material für das 24-stündigeZeitdokument, das ARTE, rbb, SWR und BR/ARD-alpha am 4. Mai 2019 -zwischen Brexit und Europawahlen - zeitgleich und am Stückausstrahlen. Erzählt wird in Echtzeit, ohne Unterbrechung, von 6 Uhrmorgens bis zum Folgetag 6 Uhr. Das Programm zeigt den Alltag jungerMenschen im Alter von 18 bis 30 im europäischen Universum. "24hEurope" ist eine Produktion von zero one 24 (Berlin) und IdéaleAudience (Paris), gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg.Martina Zöllner (Projektleitung, rbb): "Die politische Vision vomfriedlich geeinten und grenzenlosen Europa, sie scheint zuentschwinden. Das wirtschaftliche und soziale Gefälle wächst.Gesellschaftliche Spaltung und Rückbesinnung auf Nationales sind dieFolgen; für Populisten goldene Zeiten. Wir wollen die Lebensrealitätderer zeigen, die sich gerade aufmachen, in diesem Spannungsfeldihren Weg zu finden, Haltung zu beziehen. Mit großem Aufwand hat dasTeam seine Protagonistinnen und Protagonisten gesucht, die es nunbeim Dreh begleiten wird. '24h Europa' kann ein vielstimmiges undlebendiges Mosaik werden, und ein Ausblick auf das Europa vonmorgen."Markus Nievelstein (ARTE Deutschland): " Die Kolleginnen undKollegen von zero one 24 und Idéale Audience haben mit einerbrillanten Recherche in ganz Europa sechzig junge Menschen gefunden,die uns ein spannendes Bild ihrer Generation vermitteln werden. Ichbin diesen Protagonistinnen und Protagonisten dankbar, dass sie unsEinblick gewähren in ihr Alltagsleben und uns teilhaben lassen anihren Gedanken, Gefühlen und Aktivitäten. Unser Publikum wirdunmittelbar vor der Europawahl 2019 einen 24stündigen lebendigen,authentischen und interkulturellen Blick in das Herz des jungenEuropa werfen können. ARTE weiß, dass es dabei auf die Erfahrung undKreativität der Regisseurin Britt Beyer und des Regisseurs VassiliSilovic sowie der Produzenten Thomas Kufus, Volker Heise und PierreOlivier Bardet setzen kann. Wir danken dem rbb für die redaktionelleFederführung und wünschen dem gesamten Team bei der Produktion vielErfolg."Thomas Kufus (Produzent): "'24h Europe - We are the future' istfür uns und alle Beteiligten in jeder Hinsicht eine neueHerausforderung - organisatorisch ebenso wie inhaltlich. Im Jahr desBrexit und der Europawahlen ist es aber auch ein Statement, und wirmöchten Partei ergreifen: für die jungen Europäer, die eine Zukunfterben, die heute gemacht wird."Britt Beyer (Projektregie): "Die Millennials werden oftbeschrieben als unpolitisch und saturiert. Aber ist ihre Generationwirklich weniger politisch? Mit einer nationalen, europäischen odersogar transnationalen Identität bewegen sie sich freier als jedeGeneration zuvor und müssen sich gleichzeitig zurechtfinden in derMultioptions-Gesellschaft. Unendliche Möglichkeiten, aber auchVerunsicherungen und Ängste. Welches Leben ist das richtige undwelche Zukunft? Und ist die Zukunft noch zu retten? 45 europäischeRegisseurinnen und Regisseure erzählen aus der Perspektive von 60jungen Menschen, nicht länder- sondern themenspezifisch. Europa istder Protagonist." HintergrundEuropa ist mehr als ein Kontinent, es war immer auch eine Idee.Derzeit gerät Europa an vielen Stellen unter Druck: Die EU als großesvisionäres Projekt der Nachkriegszeit steht vor einer Zerreißprobe,es gibt große wirtschaftliche Unterschiede und in der Ukraine dauertder Krieg an.Der Traum von offenen Grenzen, einem Binnenmarkt, einereuropäischen Regierung, einem in Frieden geeinten Kontinent ist inGefahr. Was bedeutet das für Europas Jugend? Wie wirken sichMobilität, sich wandelnde Arbeitswelten, Urbanisierung, Ökologie oderGender-Shift - die großen Zukunftsthemen also - auf den Alltag jungerProtagonisten aus? "24h Europe" erkundet das Leben hier:unterhaltsam, dramatisch, überraschend.In der Post-Produktion und im Schnitt erschaffen die Macher ausdem Material eine parallele Erzählung mit einem Gleichgewichtzwischen dokumentarischer Beobachtung und faktischer Information. DerFilm ist als Parallelmontage in Echtzeit mit wiederkehrendenProtagonisten, Themen und Orten angelegt - was um 9 Uhr gezeigt wird,ist auch beim Dreh um 9 Uhr passiert. Eine Struktur vonhalbstündlichen Zusammenfassungen und Ausblicken gibt Zuschauerinnenund Zuschauern die Möglichkeit, jederzeit in das Programm ein- undauszusteigen. "24h Europe" wird für die europaweite Ausstrahlung mitVoice-Over versehen. CreditsNeben ARTE und dem rbb, der die Federführung innerhalb der ARDinnehat, ist eine Vielzahl weiterer nationaler und europäischerSender an dem Großprojekt beteiligt. Produziert wird das Projekt vonzero one 24 (Berlin) in Koproduktion mit Idéale Audience (Paris),ARTE Deutschland, ARTE G.E.I.E., ARTE France, rbb, SWR, BR/ARD-alpha,RTBF und YLE, gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg. VolkerHeise, Regisseur und Urheber des Formats berät das Projekt, dieProjektregie führt Britt Beyer. Co-Regisseur ist der Franzose VassiliSilovic.Projektregie: Britt BeyerCo-Regie: Vassili SilovicSowie 45 Regisseurinnen und Regisseure aus ganz EuropaSupervisor: Volker HeiseLine Producer: Yan SchoenefeldProducerin: Kornelia TheuneProduzenten: Thomas Kufus, Pierre Olivier BardetProjektleitung ARD: Martina Zöllner (rbb)Redaktion: Markus Nievelstein (ARTE Deutschland), Carolin Mayer(rbb), Manuel Tanner (rbb), Claire Isambert (ARTE GEIE), Catherine LeGoff (ARTE GEIE), Fabrice Puchault (ARTE France), Alex Szalat (ARTEFrance), Anne Charbonnel (ARTE France), Kai Henkel (SWR), GudrunHanke-El Ghomri (SWR), Sonja Scheider (BR)Eine Produktion der zero one 24 (Berlin) und Idéale Audience(Paris) in Koproduktion mit ARTE Deutschland, ARTE G.E.I.E., ARTEFrance, rbb, SWR, BR, RTBF, YLE, gefördert vom MedienboardBerlin-Brandenburg.Länder, in denen gedreht wird:BelgienBosnien-HerzegowinaBulgarienDeutschlandEstlandFinnlandFrankreichGriechenlandGroßbritannienIslandItalienNiederlandeNorwegenÖsterreichPolenPortugalRumänienRusslandSchwedenSchweizSerbienSpanienTschechische RepublikUkraineUngarnHauptdrehtag: 15.06.2018Dauer: 24 x 60 Min. / 1440 Min.Format: HD 1920x1080 16:9Ausstrahlung: 4. 