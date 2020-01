Unterföhring (ots) -- Fortsetzung der hochgelobten ersten Staffel- Drehstart am 21. Januar 2020 in Österreich- In den Hauptrollen Julia Jentsch und Nicholas Ofzcarek- Erneut verantwortlich für Regie und Drehbuch: Cyrill Boss undPhilipp Stennert- Produzenten: Quirin Berg und Max Wiedemann in Koproduktion mitEpo-Film- Exklusive Ausstrahlung auf Sky in Deutschland und Österreich imersten Quartal 2021Unterföhring, 30. Januar 2020 - Vergangene Woche haben in Österreich dieDreharbeiten für die zweite Staffel des mehrfach ausgezeichneten Sky Originals"Der Pass" begonnen. An 80 Drehtagen und knapp 120 Motiven in Österreich sowiein Bayern finden noch bis Juni 2020 die Dreharbeiten statt. Cryill Boss undPhilipp Stennert, die bereits mit der ersten Staffel ein herausragendesSerienevent kreiert haben, inszenieren den packenden Fall wieder nach eigenemDrehbuch. Quirin Berg und Max Wiedemann produzieren ein weiteres Mal im Auftragvon Sky Deutschland in Koproduktion mit Epo-Film. Seitens Sky zeichnet erneutQuirin Schmidt als Executive Producer für die Serie verantwortlich.Über "Der Pass":Der Sohn einer einflussreichen Familie wird zum Mörder, während sein ältererBruder bis zum Äußersten geht, um ihn und seine Familie zu schützen. Als in derGrenzregion wiederholt Leichen junger Frauen gefunden werden, soll eindeutsch-österreichisches Ermittlerteam den immer brutaler und skrupelloseragierenden Serientäter zur Strecke zu bringen.Ellie Stocker, die noch unter den Ereignissen des Krampuskiller-Falls leidet,bekommt zudem Konkurrenz von der jungen, ehrgeizigen Kollegin Yela Antic undtrifft bald auf einen alten Bekannten - Gedeon Winter.Faszinierende Charaktere, aufwendige Sets und ungewöhnliche Schauplätze in einerarchaisch anmutenden Landschaft sind auch beim Dreh der zweiten StaffelAusgangspunkt für eine nervenaufreibende Mörderjagd. Dabei kehrt Julia Jentschzurück als "Ellie Stocker" und Nicholas Ofczarek übernimmt erneut die Rolle des"Gedeon Winter". Und auch mit Martin Feifel und Christopher Schärf gibt es einWiedersehen. Das hochkarätige Schauspielerensemble wird in der zweiten Staffelum großartige Neuzugänge ergänzt - darunter: Dominic Marcus Singer und ChristophLuser als Brüderpaar, Andreas Lust, Sibylle Canonica, Stefan Hunstein, ErolNowak, sowie die Newcomerin Franziska von Harsdorf.Schon zur Erstausstrahlung adelte die Süddeutsche Zeitung "Der Pass" zur"perfekten Krimiserie"; schwärmte Spiegel Online von einem "meisterhaftausgefeiltem psychologischen Krimi-Drama" und gratulierte Focus denSchauspielern und Machern zu ihrer "bahnbrechenden Serie". Die ab Januar 2019zunächst auf Sky und im Dezember letzten Jahres dann auch als Free-TV-Premiereim ZDF ausgestrahlte erste Staffel gewann 2019 unter anderem die Goldene Kameraals "Beste TV-Serie", konnte bei der Verleihung des wichtigsten österreichischenFilm- und Fernsehpreises, der Romy 2019, die Preise für "Besten Serie" und für"Beste Produzenten" gewinnen und ist in der Sparte "Fiktion" für denGrimme-Preis nominiert, der am 27. März 2020 verliehen wird. Mittlerweile wurdendie Ausstrahlungsrechte zur ersten Staffel in 60 internationale Märkte verkauft,u.a. in die USA, nach Großbritannien, Australien, Spanien, Frankreich, Indien,Osteuropa und Skandinavien.Quirin Schmidt, Executive Producer Sky: "Nach dem großen Erfolg der erstenStaffel war schnell klar, dass wir die Geschichte von Ellie Stocker und GedeonWinter unbedingt weitererzählen möchten", so Schmidt. "Umso mehr freuen wir unsnun, dass wir mit den großartigen Büchern von Cyrill und Philipp, einem erneutherausragenden Cast und einem fantastischen Team in Produktion gehen können. Diezweite Staffel wird an die Vision und Kraft der ersten anknüpfen, aber auchentschieden anders sein! So erzählen wir einen ganz neuen Täter-Typus, derseinen krankhaften Trieben folgend zum Mörder wird und aus einem Milieu herausagiert, in dem die Mächtigen überzeugt sind, die für sie geltenden Regeln selbstzu bestimmen. Wir werden sehen, ob sich Ellie Stocker und Gedeon Winter dementgegenstellen, oder selbst zum Opfer werden. Ganz sicher wird 'Der Pass' nochdrastischer und intensiver, denn wir dringen tiefer in die dunklen Abgründeunserer Figuren ein."Quirin Berg, Produzent W&B Television: "Cyrill Boss und Philipp Stennert ist mitdieser Staffel wieder ein großer Wurf gelungen. Die Beiden haben einen völligneuen und packenden Fall kreiert, der mit Sicherheit nicht nur all jenebegeistern wird, die bereits Fans der ersten Staffel sind! Zudem können wir unserneut auf das geniale Spiel von Julia Jentsch und Niki Ofczarek freuen, auf eingroßartiges Ensemble und auf fantastische Bilder."Die acht Folgen der zweiten Staffel von "Der Pass" werden erneut vomProduzenten-Duo Quirin Berg und Max Wiedemann im Auftrag von Sky Deutschlandproduziert. Executive Producer für W&B Television ist André Zoch. Alsösterreichischer Koproduzent ist auch die epo-film von Dieter und JakobPochlatko wieder mit an Bord. Regie und Drehbuch zu den neuen Episodenverantworten erneut Cyrill Boss und Philipp Stennert. Sie arbeiten auch hierwieder mit Kameramann Philipp Peschlow zusammen, der schon für die erste Staffelbeeindruckende Bilder geschaffen hat. Seitens Sky Deutschland ist weiterhinQuirin Schmidt als Executive Producer für die Serie verantwortlich. Gedreht wirdin Österreich und in Bayern. Die Ausstrahlung ist für das erste Quartal 2021geplant.Die neue Staffel von "Der Pass" wird gefördert vom German Motion Picture Fund,Fernsehfonds Austria (RTR), dem FilmFernsehFonds Bayern (FFF) sowie dem LandSalzburg. Den Weltvertrieb übernimmt Beta Film. Schon seit ihrer gemeinsamen Schulzeit teilen Quirin Berg und Max Wiedemann ihreBegeisterung für Film. Seit der Gründung ihrer Firma 2003 sind über 120Produktionen entstanden, darunter der Oscar-prämierte Kinofilm "Das Leben derAnderen", der zweifach Oscar-nominierte "Werk ohne Autor" und Nummer-1-Hits wie"Männerherzen oder "Willkommen bei den Hartmanns". Die Verbindung von Kino undTV, der Fokus auf anspruchsvolle und kommerzielle Projekte, Pioniergeist, eingroßartiges Team und die oft frühe Zusammenarbeit mit herausragenden Kreativenhaben Wiedemann & Berg zu einem der erfolgreichsten Produktionshäuser inDeutschland gemacht. Neben dem klassischen Programm fürs Free-TV hat sichWiedemann & Berg zudem als die erste deutsche Firma im neuen Markt von Pay-TVund VoD positioniert. Mit TNT Serie wurde 2012 die erste Serie des deutschenPay-TV produziert, gefolgt von der Kult-Serie "4 Blocks" sowie "Der Pass" -einem der ersten Originals für SKY. Außerdem stehen Wiedemann & Berg hinter demdeutschen Netflix-Original "Dark" und der aktuellen Netflix-Serie "Tribes ofEuropa". Weitere Event-Projekte, wie beispielsweise "Almost Fly", eine neueSerie für TNT Serie, sowie "Blackout", eine Mini-Serie für den deutschenStreamingdienst JOYN, stehen für 2020 in den Startlöchern.