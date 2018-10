Leipzig (ots) - In der Sachsenklinik laufen die Dreharbeiten fürneue Folgen, zu sehen ab Anfang Januar 2019 im Ersten.Die Freundschaft von Roland Heilmann, Kathrin Globisch und MartinStein hat viele Höhen und Tiefen erlebt. Dabei haben sich im Laufeder Jahre die Bande gefestigt. Doch das Singleleben macht allen Dreigleichermaßen zu schaffen. Beruflich läuft es für Dr. Heilmannbestens, er wird wie sein großes Vorbild Prof. Simoni als Dozent andie Universität Leipzig berufen. Und wird er endlich einer neuengroßen Liebe begegnen?Kathrin Globisch hingegen konzentriert sich voll und ganz aufihren Beruf. Privat machen ihr zunehmend die Auseinandersetzungen mitTochter Hanna zu schaffen, die nun weiß, wer ihr leiblicher Vaterist. Die Sorge um den Nachwuchs teilt Martin Stein mit Kathrin. Erbefürchtet, dass seine Tochter Marie möglicherweise an einerschlimmen Erbkrankheit leiden könnte. Deshalb ist Martin froh, dassOtto und Charlotte beschlossen haben, nach Leipzig zurückzuziehen, umwieder in der Nähe ihrer Lieben sein zu können.Mit aufregenden Episodengeschichten und leisen,zwischenmenschlichen Tönen wird "In aller Freundschaft" seine Fanswieder begeistern. "Wir erzählen die Geschichten rund um die,Sachsenklinik' mit viel Liebe zu unseren Figuren. Dabei gehen wirauf ihre kleinen wie großen Sorgen ein. Wir lassen die Zuschauerinnenund Zuschauer dramatische und spannende, aber auch romantische undhumorvolle Momente erleben", betont MDR Fernsehfilmchefin JanaBrandt, die seit 19 Jahren das Erfolgsformat verantwortet. "Dastrifft den Nerv unserer Zuschauer, wie die Verleihung desEhrenpreises der ,Goldenen Henne' vergangene Woche gezeigt hat."In der 22. Staffel steckt übrigens so viel Frauenpower wie nie."Nicht nur in der Serie legen wir einen Fokus auf starkeFrauen-Figuren. Auch bei der Produktion haben wir uns bewusst füreine weibliche Handschrift entschieden und die Hälfte derRegieaufträge an Regisseurinnen gegeben", so Jana Brandt weiter. DieRegisseurinnen Micaela Zschieschow, Frauke Thielecke, Susanne Boeingund Katrin Schmidt punkten mit viel Serienerfahrung im emotionalenwie humorvollen Bereich und bereichern die erfolgreichsteKrankenhausserie Deutschlands.Die wöchentliche Serie "In aller Freundschaft", immer dienstags um21.00 Uhr im Ersten, wird von der Saxonia MediaFilmproduktionsgesellschaft mbH im Auftrag des MDR und der ARD/DEGETOproduziert. Sie ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD. DieRedaktion hat Franka Bauer, für die Gesamtleitung ist Jana Brandtverantwortlich. Mehr zur Serie, Rollen und Darstellern unterwww.mdr.de/in-aller-freundschaft/index.htmlPressefotos unter ard-foto.de bzw. pressefoto@mdr.de.Pressekontakt:MDR: Kerstin Gensel-Dittmann, Presse und Information,Tel.: (0341) 3 00 65 35 oder E-Mail: presse@mdr.de,Twitter: @MDRpresseSAXONIA MEDIA: Steffi Theuring, Pressesprecherin SAXONIA MEDIA, Tel.:(0172) 3 62 88 08 bzw. steffi.theuring@saxonia-media.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell