Strasbourg/Baden-Baden (ots) - Fernsehfilme mit europäischenThemen, entwickelt von einem deutsch-französischen Produktionsteamund einem Casting aus beiden Ländern, das ist die Idee einer 2013 vonARTE angestoßenen Koproduktionspolitik unter Mitwirkung von ARTEDeutschland, SWR und ARTE France.Mit der Serie "Eden" wird diese deutsch-französischeTandem-Initiative im Bereich Serien exemplarisch fortgesetzt. DieDreharbeiten starten am 3. Mai in Frankfurt am Main und Mannheim.Drehorte sind Deutschland, Frankreich und Griechenland und dauern bisAugust.Dominik Moll ("Harry meint es gut mit dir", "The Tunnel") drehtdie TV-Serie mit Juliane Köhler, Wolfram Koch, Trystan Pütter und derfranzösischen Schauspielerin Sylvie Testud in den Hauptrollen. DieGeschichte nimmt ihren Anfang an einem Strand in Griechenland, wosich das Schicksal der Protagonisten vor dem Hintergrund deraktuellen Flüchtlingskrise auf unterschiedliche Weise entfaltet."Eden"Deutschland/Frankreich 2018SWR/ARTE/ARTE France/ARD Degeto, Lupa Film, Atlantique Productions(Lagardère Studios), Port Au PrinceRegie: Dominik MollCreator: Edward Berger, Nele Mueller-Stöfen, Marianne Wendt6x45 MinErstausstrahlung auf ARTE voraussichtlich 2019An einem griechischen Strand genießen Touristen ihren Urlaub, alsplötzlich ein Schlauchboot strandet. Rund fünfzig Flüchtlinge stürzenvor den ungläubigen Augen der Urlauber aus dem Boot und rennen davon.Dieses Ereignis ist Dreh- und Angelpunkt für das Schicksal derProtagonisten: eine deutsche Familie nimmt einen jungen Migrantenauf, eine französische Unternehmerin ersinnt ein neues Modell zurVerwaltung von Flüchtlingslagern, ein griechischer Sicherheitsbeamterwird von Schuldgefühlen geplagt und eine syrische Familie ersuchtpolitisches Asyl in Paris.