Unter Beachtung strenger Corona-Vorschriften werden derzeit im Schwarzwald die letzten beiden Blöcke der Familienserie "Tiere bis unters Dach" (SWR) rund um die Tierarztpraxis von Dr. Philip Hansen und den angrenzenden Pferdehof gedreht. Die Dreharbeiten stellen das Team diesmal unter besondere Herausforderungen, da die Hygiene- und Abstandsregeln auch am Set eingehalten werden müssen. Daher wird vor allem unter freiem Himmel in der Region Breisgau-Hochschwarzwald gedreht. Die neuen Folgen der achten Staffel werden im Spätsommer 2020 und die letzten beiden Blöcke dann im Jahr 2021 ausgestrahlt.Philipp braucht eine neue PraxisDie achte Staffel begann als emotionale Achterbahnfahrt - entsprechend geht es weiter: Während Helena (Julia Jäger) für Philipp (Heikko Deutschmann) eine neue Tierarztpraxis sucht, um endlich dem Platzmangel ein Ende zu setzen, muss Cookie in letzter Sekunde gerettet werden - er hatte sich im Wald in Plastikfolie verfangen. Familie Hansen - allen voran Tim (Noah Böhm), Leo (Phillis Lara Lau) und Nelly (Jule-Marleen Schuck) - wollen nun natürlich noch stärker darauf achten, Plastik zu vermeiden. Die bunte Patchwork-Familie Hansen/Brüggemann ist außerdem mit dem Umzug und den Renovierungsarbeiten der neuen Praxisräume beschäftigt - auch Greta (Enya Elstner) muss da wieder mit anpacken.Petra und Martin heiratenAuf dem Pferdehof dreht sich viel um die Liebe. Jan (Giuliano Marieni) wird mächtig umschwärmt und zwar nicht nur von Freundin Lea (Laila Padozke). Eigentlich sollte die Hochzeit von Petra (Jana Reinermann) und Martin (Sebastian Achilles) vorbereitet werden. Doch der Streit zwischen Martin und seinem Chef, dem Restaurantbesitzer Ferdy (Jörg Steinberg), bringt die Trauung fast noch in Gefahr. Und als dann auch noch ein Wolf in Waldau auftaucht, kriegen sich sogar die beiden Tierretterinnen Lucy (Paulina Schnurrer) und Leo in die Haare. Ist der Wolf denn auch ein schützenswertes Tier? Was brauchen wir zum Leben und was macht uns glücklich - das sind die zentralen Fragen, die Thema in den letzten acht Folgen der achten Staffel sind.Produktion"Tiere bis unters Dach" wird produziert von Polyphon Pictures im Auftrag des SWR und der ARD für Das Erste. Die Redaktion haben Oliver Neitzel und Lene Neckel (SWR). Produzenten sind Beatrice Kramm und Valentin Holch. Die Drehbücher der neuen Folgen schrieben Anja Kömmerling und Thomas Brinx, Martin Theo Krieger und Berno Kürten. Regie führen Florian Schnell und Frank Stoye.Informationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter: http://swr.li/tiere-bis-unters-dach-drehstart