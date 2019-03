Finanztrends Video zu



Köln (ots) -Heute starten in Köln die Dreharbeiten für den TATORT "Niemals ohnemich" (AT).Die Kommissare Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) und Freddy Schenk(Dietmar Bär) ermitteln im Mordfall einer Mitarbeiterin desJugendamtes und geraten dabei zwischen die Fronten von Unterhalts-und Sorgerechtsstreitereien.Eine Mitarbeiterin des Jugendamtes wird erschlagen im Hinterhof ihresWohnhauses aufgefunden. Die 38-jährige Monika Fellner, dieunterhaltssäumige Eltern stetig anmahnte und sich dieser Aufgabe auchweit nach Feierabend zu hundert Prozent widmete, machte sich mitihrem Übereifer viele Feinde. Fellner stritt sogar mit ihrer KolleginIngrid Kugelmaier, von der sie dieselbe Härte erwartete. Die jedochdrückte hin und wieder ein Auge zu und stand deshalb, angeschwärztvon Fellner, kurz vor ihrer Kündigung.Die Hauptkommissare stoßen bei ihren Ermittlungen auf getrennteElternpaare, bei denen bedingungslose Liebe in blinden Hassumgeschlagen ist. Es wird gekämpft ohne Rücksicht auf Verluste. Beiallem Wut und Hass sind am Ende die Kinder die wahren Verlierer.Mit im Einsatz sind wieder Roland Riebeling als Norbert Jütte,Assistent von Ballauf und Schenk, und Joe Bausch als RechtsmedizinerDr. Joseph Roth. Außerdem spielen Peter Schneider ("Gundermann","Dark"), Christian Erdmann ("Aufbruch in die Freiheit","Ostfriesland-Krimis") und Anna Böger ("Meuchelbeck") mit, sowieMelanie Straub, Gerdy Zint, Katrin Röver, Henny Reents, Karen Dahmenu.v.a."Niemals ohne mich" (AT) ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH(Niederlassung Köln, Produzent Jan Kruse) im Auftrag desWestdeutschen Rundfunks Köln (Redaktion Götz Bolten). Das Drehbuchstammt von Jürgen Werner ("Tatort", "Der Bozen-Krimi"). Regie führtNina Wolfrum ("Nord bei Nordwest", "Milk & Honey").Die Dreharbeiten laufen bis zum 11. April 2019. Der Sendetermin stehtnoch nicht fest.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR KommunikationTel. 0221 2207122barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell