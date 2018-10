Drehstart: Julia Koschitz und Felix Klare in einem aufwühlenden Familiendrama (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Dreharbeiten zum SWR Fernsehfilm "Weil sie mir gehört" (AT)Als Paar sind sie gescheitert, doch als Eltern teilen sich Juliaund Tom auch nach der Scheidung das Sorgerecht für die gemeinsameTochter Anni. Doch Julias Gefühle sind durch die Trennung noch immertief verletzt. Sie greift zu einer perfiden Strategie, um Tom seineTochter zu entfremden. Das Familiendrama "Weil sie mir gehört" (AT)entfaltet die verschiedenen Perspektiven der Beteiligten undschildert mit psychologischem Gespür, wie aus einer Familie Täter undOpfer in einem drastischen Fall von Elternentfremdung werden - mitallen Konsequenzen. Die FFP New Media realisiert den Film im Auftragdes SWR für Das Erste. Das Drehbuch schrieb Katrin Bühlig, Regieführt Alexander Dierbach. Die beiden Hauptrollen spielen JuliaKoschitz und Felix Klare, als Tochter Anni ist Lisa Marie Trense zusehen..In weiteren Rollen ...spielen Merle Collet, Teresa Harder, Lutz Blochberger, MonikaLennartz u. a. Die Kamera hat Ian Blumers übernommen. Produziert wird"Weil sie mir gehört" (AT) von Simone Höller und Michael Smeaton,Producerin ist Anemone Müller. Die Redaktion liegt bei ClaudiaGerlach-Benz (SWR). Die Dreharbeiten laufen vom 8. Oktober bis 9.November.Kampf ums KindEin gutes Jahr nach ihrer Scheidung stehen Julia und Tom erneutvor Gericht. Das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter soll aufJulias Antrag hin neu entschieden werden. Bei der Befra-gung gerätdie achtjährige Anni in Panik - sie möchte lieber tot sein als mitihrem Vater zu tun zu haben. Was hat zu dieser vehementen Ablehnunggeführt?Ein Jahr zuvor sieht es noch anders aus. Bei der Scheidung istvereinbart worden, dass Julia und Tom sich das Sorgerecht teilen.Alle scheinen gut damit zurechtzukommen. Jedes zweite Wochenendeverbringt Anni bei ihrem Vater, den sie innig liebt. Tom hat, andersals Julia, eine neue Partnerin. Mit Jenny und ihrer kleinen TochterMia versteht Anni sich, es wächst so etwas wie eine neue Familiezusammen. Dann allerdings hält Tom immer öfter seine Verabredungennicht ein. Anni versteht nicht, was los ist. Ihre Mutter bietet ihrErklärungen: Die Arbeit und die neue Familie brauchen die ganze Zeitihres Vaters. Tom versteht genauso wenig, was los ist. Denn er stehtimmer wieder vor verschlossener Tür, wenn er Anni abholen will. VonJulia hört er nur Vorwürfe: Ihn zu treffen, tue Anni nicht gut. Undwar nicht er derjenige, der die Familie zer-stört hat? Voll Schmerzund Verletztheit versucht Julia, die Tochter möglichst eng an sich zubinden. Aber erst als sie sich einen Anwalt nimmt und mit allenMitteln um die Aufhebung des gemeinsamen Sorgerechts kämpft, wirdklar, dass sie Tom aus Annis Leben werfen will. Damit setzt sie einenProzess in Gang, der immer mehr eskaliert und Anni zunehmendverstört.Infos auch bei http://x.swr.de/s/dreharbeitenweilsiemirgehoertPressekontakt: Annette Gilcher, SWR, Tel.: 07221 929 24016,annette.gilcher@SWR.de Medienbüro Wolf, Tel.: 089 300 90 38,mail@medienbuero-wolf.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell