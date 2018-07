Erfurt (ots) - Ein neues Serienformat wird im Auftrag desKinderkanals von ARD und ZDF ab Mittwoch, 11. Juli 2018, inBerlin-Treptow gedreht. Die acht Folgen von "Alles neu für Lina" miteiner Länge von jeweils acht Minuten werden voraussichtlich ab Herbst2018 im Vorschul-Programm bei KiKA ausgestrahlt.Die sieben-jährige Lina (Ellis Drews) zieht mit ihren Eltern nachBerlin, weil ihre Mutter eine neue Arbeit hat. Bis die Schule wiederlosgeht, kümmert sich ihr Vater Georg um sie. Er istquerschnittsgelähmt und arbeitet freiberuflich alsBilderbuchillustrator. Von der Stadt ist Lina am Anfang wenigbegeistert. Und mit der gleichaltrigen Miray (Zara Rachel Schöneck)gibt es gleich Zoff, weil sie nicht möchte, dass Lina ihr Stelzenhausim Hof betritt. Und dann soll sich Georg auch noch ein paar Tage umdie Ratte der Nachbarin Julia kümmern. Lina mag Ratten nicht undAmadeus ist am Anfang auch ganz scheu. Ob er es genauso schwierig wieLina findet, sich in seiner neuen Umgebung einzuleben?Regisseur Markus F. Adrian erzählt in "Alles neu für Lina", wie esist, wenn man neu ist und sich mit Dingen auseinandersetzen muss, diefremd sind. Um sich einzuleben, das lernt Lina ganz schnell, brauchtes ein bisschen Mut.Bereits zum zweiten Mal wird für die Vorschulstrecke "KiKANiNCHEN"eine Realfilm-Serie vom Kinderkanal von ARD und ZDF in Auftraggegeben. In der Mini-Serie wird die Alltagswelt von Vorschülernmöglichst authentisch aufgegriffen. So entstehen Geschichten mitgroßem Identifikationspotenzial für die Zuschauer.Produziert wird die Serie von Studio.TV.Film GmbH, Ko-Produzentist der rbb mit Redakteurin Nina Paysen, die redaktionelleVerantwortung bei KiKA tragen Silvia Keil und Annette Walther.Weitere Informationen finden Sie auf www.kika-presse.de unter"Presse Plus".Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell