Köln (ots) - Gerade fiel in Berlin und Umgebung die erste Klappefür die zweite Staffel der RTL-Anwaltsserie "Beck is back!" mit BertTischendorf und Andreja Schneider in den Hauptrollen. Außerdem wiedermit dabei sind Julia Dietze, Annika Ernst, René Steinke, Simon Licht,Serkan Cetinkaya und neu im Hauptcast ist Tanja Hirner in der Rolledes Kindermädchens Sarah Schilken.Im Kampf für Gerechtigkeit übernimmt Pflichtverteidiger undVierfachvater Hannes Beck (Bert Tischendorf, "Doc meets Dorf","Letzte Spur Berlin") in der zweiten Staffel die ganz schwierigenFälle: Sei es, indem er einem Opfer von häuslicher Gewalt beiseitesteht oder für die Akzeptanz von Obdachlosen in einem Mordfallkämpft. Hannes hilft beherzt den Schwachen und denjenigen, die sonstdurchs Raster der Justiz fallen. Dabei kann er sich weiterhin aufseine patente Anwaltsgehilfin Jasmina Bozic (Andreja Schneider,"Tatort", "Der letzte Bulle") verlassen - die Zwei sind ein "oddcouple" wie eh und je: Die warmherzige, ehemalige kroatischeRichterin steht ihm schlagfertig bei jedem Fall zur Seite.Und auch im Privatleben wird Hannes unter die Arme gegriffen: Nacheinem Beinahe-Unfall beschließt der alleinerziehende Vater das28-jährige Kindermädchen Sarah Schilken (Tanja Hirner) einzustellen.Die junge Frau erobert mit ihrer direkten Art und ihrem Humor sofortdie Herzen von Hannes' Kindern, und auch er genießt die Zeit mitSarah. Und so stellt sich bald die Frage: Verliebt sich derPflichtverteidiger in sein Kindermädchen? Doch Hannes fällt aus allenWolken, als er erfährt, dass Sarah nur auf Bewährung auf freiem Fußist! Gerade aus dem Gefängnis entlassen, wird sie bald von ihrerVergangenheit eingeholt...Produziert wird die zweite "Beck is back!"-Staffel wieder von derUFA Fiction GmbH im Auftrag von RTL. Die im Writers' Room entstandeneSerie verantwortet Tommy Wosch ("Triple Ex, "In jeder Beziehung") alsHeadautor und Produzent, unter der Regie von Ulli Baumann ("RitasWelt", "Nikola"). Producerin der zweiten Staffel ist Viola-FranziskaBloess. Die RTL-Bereichsleitung Fiction liegt bei Philipp Steffens,Redakteurin ist Petra Hengge. Die Dreharbeiten der insgesamt zehn45-minütigen Folgen finden von Juni bis Anfang November 2018 inBerlin statt. Die Ausstrahlung ist für das Frühjahr 2019 vorgesehen.