Baden-Baden / Berlin (ots) - Rosalie Thomass, Thomas Loibl und Friedrich Mückespielten in der Regie von Emily AtefDie Dreharbeiten zum Thriller-Drama "Ein einfacher Job" (AT), den die ConstantinTelevision im Auftrag des SWR für Das Erste produziert, sind in Berlin zu Endegegangen. Emily Atef führte Regie bei dem spannungsgeladenen Film, zu demFrédéric Hambalek das Drehbuch schrieb. In den Hauptrollen spielen RosalieThomass, Thomas Loibl und Friedrich Mücke. Ausgestrahlt wird der Filmvoraussichtlich im kommenden Jahr.In weiteren Rollen stehen u. a Hilmar Eichhorn, Artemis Chalkidou und AnnikaMeier vor der Kamera von Bernhard Keller. Produziert wird "Ein einfacher Job"von Sophie von Uslar, die Redaktion liegt bei Katharina Dufner.Versuchung mit FolgenEine Tasche mit über 600.000 Euro in bar, einfach so in einem abgeschlepptenAuto: Als Maren, die bei dem Autohof arbeitet, die Tasche findet, kann sie derVersuchung nicht widerstehen. Sie nimmt das Geld an sich. Ihr Mann Dennis istschockiert. Aber er sitzt nach einem Unfall im Rollstuhl. Es wird noch langedauern, bis er wieder gehen kann, und ob die Versicherung zahlt, ist ungewiss.Der plötzliche Geldsegen gibt Maren und Dennis eine echte Perspektive.Erbittertes Katz- und Maus-SpielWenn es nicht jemanden gäbe, der die 600.000 Euro vermisst. Einer, der nichtverhandelt und keinen Finderlohn zahlt. Henning Karoske will sein Geld zurück.Er braucht nicht lange, bis er sich auf Marens Spuren setzt. Es beginnt einerbittertes Katz- und Maus-Spiel zwischen den beiden. Der Gegner ist viel härterals Maren ahnt, und genau wie sie kämpft er für eine neue Lebensperspektive.Aber auch Maren ist härter als es den Anschein hat und hat Erfahrungen, mitdenen Henning nicht rechnen konnte. Es ist keineswegs ausgemacht, wer diesenKampf gewinnen wird ...