Drehschluss für EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 (FOTO)

München (ots) -Nach mehrwöchigen Dreharbeiten in Niederbayern fiel nun die letzteKlappe zu EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0. In der Fortsetzung derErfolgskomödie rund um das Dreiergespann Waltraud, Lena und Mariasind es wieder einmal die Frauen, die das Ruder übernehmen müssen undsich für die Rettung ihres Dorfes gegen angestaubte Traditionenauflehnen. Sieben Jahre nach dem Riesenerfolg von EINE GANZ HEISSENUMMER, der 1,3 Millionen Kinobesucher begeisterte, kommt 2019 dieFortsetzung des Kultfilms in die Kinos.Zum Film: In Marienzell ist der Wurm drin: Die Leute ziehen weg,die Touristen kommen nicht mehr, es gibt keine Arbeit und keineKinder. Niemand interessiert sich mehr für das Dorf, denn ohne HighSpeed Internet ist man heutzutage abgeschrieben, quasi ein niemand.Doch eine schnelle Leitung ist nicht in Sicht: Zu wenig Einwohner undzu hohe Kosten. Während die Männer sich erfolglos durch dieLandschaft graben, um die Kabel selbst zu verlegen, haben dieFreundinnen Waltraud (Gisela Schneeberger), Maria (BettinaMittendorfer) und Lena (Rosalie Thomass) eine ganz andere Idee: Dasgroße Preisgeld beim Tanzwettbewerb im benachbarten Josefskirchen!Eine heiße Sohle aufs Parkett legen und mit dem Gewinn die teureInternetleitung anzahlen - das wäre gleichzeitig noch die besteWerbung für Marienzell! Aber das Trio hat die Rechnung ohne Moni(Franziska Schlattner) gemacht, denn die neue Frau des Bürgermeisterswill das Preisgeld mit ihrem "hochanständigen" Trachtenvereinebenfalls abräumen ...Rainer Kaufmann vereint in EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 dieHauptdarstellerinnen Gisela Schneeberger, Rosalie Thomass und BettinaMittendorfer in der Rolle von Waltraud, Lena und Maria erneut vor derKamera und inszeniert das beliebte Frauentrio u.a. an der Seite vonFranziska Schlattner, Matthias Ransberger, Tristan Seith, Felix vonManteuffel, Jorge González und Günther Maria Halmer.EINE GANZ HEISSE NUMMER 2.0 ist eine Produktion der Rat PackFilmproduktion, produziert von Martin Richter und Christian Becker,in Co-Produktion mit Constantin Film (Martin Moszkowicz), ATrack Film(Andrea Sixt, Cord Troebst), tnf telenormfilm (Florian Deyle, PhilipSchulz-Deyle), Martin Richter Filmproduktion und Mythos Film.Der Film wurde gefördert von FFF Bayern, FFA und DFFF. Kinostartist 2019 im Verleih der Constantin Film.Kinostart: 2019 im Verleih der Constantin FilmDarsteller: Gisela Schneeberger, Rosalie Thomass, BettinaMittendorfer, Franziska Schlattner, Matthias Ransberger, TristanSeith, Felix von Manteuffel, Jorge González und Günther Maria HalmerRegie: Rainer KaufmannDrehbuch: Kathrin Richter und Jürgen Schlagenhof Nach Romanvorlage &Figuren von Andrea SixtProduktion: Rat Pack Filmproduktion (Martin Richter, ChristianBecker)In Co-Produktion mit: Constantin Film (Martin Moszkowicz), ATrackFilm (Andrea Sixt, Cord Troebst), tnf telenormfilm (Florian Deyle,Philip Schulz-Deyle), Martin Richter Filmproduktion und Mythos FilmIn Zusammenarbeit mit: ZDF (Redaktion Caroline von Senden)