Mainz (ots) -In Potsdam haben die Dreharbeiten zu der neuen ZDF-Vorabendserie"SOKO Potsdam" begonnen. Luna Kunath (Caroline Erikson) und SophiePohlmann (Katrin Jaehne) sind die zwei Hauptfiguren der neuen "SOKO"im ZDF. Die beiden Kommissarinnen könnten nicht unterschiedlichersein. Trotzdem sind sie beste Freundinnen - und das schon seit ihrerKindheit. Zum Team gehören außerdem der Chef Bernhard Henschel(Michael Lott), die Kollegen David Grünbaum (Omar El-Saeidi) undChristoph Westermann (Hendrik von Bültzingslöwen), RechtsmedizinerWerner Vense (Dietrich Hollinderbäumer) und Spurensicherer ThomasBrandner (Yung No). Regie führen Stefan Bühling und Isabell Braak.Luna ist Single, durchsetzungsfähig, empathisch, sportlich undschnell im Kopf. Eine hervorragende Polizistin, deren Unbekümmertheitjedoch stets mit ein wenig Naivität einhergeht und Luna immer wiederin brenzlige Situationen bringt. Sophie hingegen wirkt reifer underwachsener. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn. Sie ist direkt,aber zurückhaltender. Sophies Sehnsucht nach Harmonie undGerechtigkeit ist zugleich auch ihre Schwäche. Denn wenn es richtigbrenzlig wird, neigt sie manchmal dazu, nicht vehement genugaufzutreten. Aber dafür hat sie ja Luna. Eine weitere Hauptrollespielen Potsdam und Umgebung: Potsdam, Berlins hübsche kleineSchwester, ist eine Stadt, die in ihrer Vielfalt die Kommissarinnenimmer wieder mit neuen Lebenswirklichkeiten konfrontiert.Die "SOKO Potsdam" wird produziert von Bantry Bay, Gerda Müllerund Lasse Scharpen. Gedreht wird bis zum 20. Mai 2018 in Potsdam undUmgebung sowie in Berlin. Die Redaktion im ZDF haben Peter Jännertund Diana Kraus. Ein Sendetermin steht noch nicht fest.http://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Sabine Dreher, Telefon: 030 - 2099-1098;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sokopotsdamPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell