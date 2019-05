Drehbeginn für NDR Familiendrama mit Claudia Michelsen und Karin Hanczewski in Hannover

Hamburg (ots) - Claudia Michelsen, Karin Hanczewski, EleonoreWeisgerber und Michael Wittenborn spielen die Hauptrollen in dem NDRFamiliendrama "Auf dem Grund" (Arbeitstitel). Regisseur Thorsten M.Schmidt - er drehte für den NDR zuletzt die Lenz-Verfilmung "ArnesNachlass" - inszeniert den Film bis zum 6. Juni in Hannover undUmgebung. Das Buch schrieben Astrid Ruppert und Susanne Schneider.Im Mittelpunkt der Handlung steht Anne (Claudia Michelsen),Schwimmtrainerin und Talentscout. Voller Elan trainiert sie ihreNichte Julie (Anna-Lena Schwing) für die Landesmeisterschaft. Mitihrer Schwester Miriam (Karin Hanczewski) gerät sie deshalb häufiganeinander. Miriam glaubt, dass ihre Tochter von Anne überfordertwird, weil diese ihre Schwimmkarriere vor vielen Jahren unterungeklärten Umständen abgebrochen hat. Auf dem 65. Geburtstag ihrerMutter Inge (Elenore Weisgerber) kommt es erneut zum Streit. Offenbargibt es ein lange gehütetes Familiengeheimnis, dass jetzt an dieOberfläche zu kommen droht. Annes Vater (Michael Wittenborn)versucht, die Wogen zu glätten, doch Anne verlässt das Fest. KurzeZeit später wird sie von einer Panikattacke heimgesucht: Sie meint,auf dem Grund des Schwimmbades einen Schatten zu erkennen. Genausoerging es ihr auch vor vielen Jahren, als sie während desentscheidenden Schwimmwettkampfes plötzlich die Orientierung verlor.Anne will wissen, was hinter ihren Ängsten steckt.Produzentin ist Anja Föringer (Hager Moss Film), Producerin: DianaHellwig, Kamera: Mathias Neumann, Redaktion: Sabine Holtgreve (NDR).Die Produktion von "Auf dem Grund" (AT) wird unterstützt mit Mittelnder nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.Das Erste zeigt "Auf dem Grund" (AT) voraussichtlich im kommendenJahr.Zu einem Set-Termin werden wir gesondert einladen. EinDrehstartfoto finden Sie auch unter www.ARD-Foto.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel:040/4156-2304Mail:i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell