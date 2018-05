Unterföhring (ots) -- Tim Roth ("Pulp Fiction"), Christina Hendricks, Genevieve O'Reillyund Abigail Lawrie kehren in ihren Rollen zurück- John Lynch ("The Fall", "Sliding Doors"), Anamaria Marinca ("TheMissing", "Mars") und Jenessa Grant ("The Handmaid's Tale") erweiterndie hochkarätige Besetzung- Kreiert von Rowan Joffe und produziert von Kudos sDie Dreharbeiten der zweiten Staffel der Sky Original Production"Tin Star" haben nun in der malerischen Kulisse von Calgary in Kanadabegonnen. Die Ausstrahlung der neuen Staffel der spannendenNeo-Western-Serie ist für 2019 auf Sky Atlantic HD sowie auf Abrufüber Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand geplant.Über "Tin Star":Zum Ende von Staffel eins wurden Sheriff Jim Worth (Tim Roth),seine Frau Angela (Genevieve O'Reilly) und deren Tochter Anna(Abigail Lawrie) vom Chaos, das Jims alkoholabhängiges Alter Ego JackDevlin hinterlassen hat, erschüttert. Die zweite Staffel von "TinStar" greift dieses dramatische Szenario inmitten der abgelegenenWildnis der Rocky Mountains auf und zeigt, wie die trauernde undzutiefst verstörte Familie versucht, das Geschehene zu verarbeiten.Um von ihren eigenen Eltern zu flüchten, sucht Anna bei der gläubigenFamilie Nickel Unterschlupf, die mit den Ammonites - einer religiösenGemeinschaft nahe Little Big Bear - zusammenlebt. Aber die zunächstfriedvoll erscheinende Familie um Pfarrer Johan Nickel (John Lynch),seiner Frau Sarah (Anamaria Marinca) und Tochter Rosa (Jenessa Grant)hütet dunkle Geheimnisse. Es dauert nicht lange, bis Anna sich miteiner höllischen Bedrohung konfrontiert sieht und ihren Vater umHilfe bitten muss. Damit Jim einen Weg finden kann, um seine Familiezu schützen, Vergebung für seine Sünden zu finden und sein Alter Egofür immer loszuwerden, muss er eine unangenehme Allianz schließen.Rowan Joffe, "Tin Star"-Schöpfer und Alison Jackson, ausführendeProduzentin: "Wir freuen uns, nun noch tiefer in die Welt derCharaktere von Staffel eins einzutauchen, die uns so viel Freudebereitet haben. Auch die zweite Staffel spielt wieder im bereitsbekannten Ort Little Big Bear und bietet den Zuschauern darüberhinaus Einblicke in eine weitere faszinierende Gemeinschaft inGestalt einer Familie, die unseren Helden Jim Worth auf eine harteProbe stellt. Wir freuen uns, dass John, Annamaria und Jenessa unserewundervolle Besetzung bereichern." "Tin Star" wird produziert vonKudos, eine Firma der Endemol Shine Guppe, die unter anderem dieSerie "Broadchurch" verantwortete. Ausführende Produzenten sindAlison Jackson, Diederick Santer, Rowan Joffe und Anna Ferguson fürSky. Beide Staffeln von "Tin Star" wurden im Auftrag von Anne Mensah,Head of Drama bei Sky UK und Zai Bennett, Director Programme für SkyEntertainment UK und Irland produziert. Der internationale Vertrieberfolgt über Endemol Shine International und Sky Vision.Facts:Originaltitel: "Tin Star", 2. Staffel, Thrillerserie, 10 Episoden,je ca. 60 Minuten, GB 2018. Regie: u.a. Rowan Joffe, Marc Jobst.Darsteller: Tim Roth, Genevieve O'Reilly, Abigail Lawrie, ChristinaHendricks, John Lynch, Anamaria Marinca, Janessa Grant.Diese Mitteilung ist im Internet unter www.info.sky.de abrufbar.Weitere Informationen finden Sie zudem unter www.sky.de/TinStar sowieauf der Facebookseite https://www.facebook.com/SkySerienDE/.Das neue Sky:Seit Mai dürfen sich Sky Kunden in Deutschland und Österreich aufEuropas bestes Entertainment-Erlebnis freuen. Sky wird einfacher,schneller, besser und schöner als je zuvor. Das neue Sky stelltkonsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es überneue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eineeinfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neueinnovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Über Kudos:Die britische Produktionsfirma Kudos spezialisiert sich auffiktionale Inhalte und ist Teil der Endemol Shine Group. Zu denneusten Produktionen des mehrfach ausgezeichneten Medienunternehmenszählen: Troy: "Fall of a City" (BBC1 / Netflix), "Gunpowder" (BBC1),"Tin Star" (Sky Atlantic / Amazon), "The Tunnel - Vengeance" (SkyAtlantic), "Apple Tree Yard" (BBC1), "Broadchurch" (ITV), "Humans"(Channel 4 / AMC), "The Boy With The Top Knot" (BBC2), "Man In AnOrange Shirt" (BBC2), "Flowers" (Channel 4), "Grantchester"(ITV/PBS), "River" (BBC1/Netflix) sowie die Emmy-prämierte Serie"Capital" (BBC1).Über die Endemol Shine GroupDie Endemol Shine Group ist ein globales Medienunternehmen, daserstklassige Inhalte für alle Plattformen kreiert. Als Produzent undDistributor ist die Endemol Shine Group ein Kreativ-Netzwerk das rund100 Unternehmen in über 20 Märkten umfasst. Im Jahr 2016 war dasUnternehmen mit 43 Formaten, die in zahlreichen Ländern adaptiertwurden, die weltweit größte unabhängige Produktionsfirma. Zu diesenFormaten zählen internationale Hits, wie "MasterChef", "Big Brother","Your Face Sounds Familiar", "Fear Factor" und "Hunted". Auch dieerfolgreichen Dramaserien "Black Mirror" und "Peaky Blinders", diejeweils in über 100 Märkten verkauft wurden, gehören zum Portfolioder Endemol Shine Group. Die von der Kritik gefeierte schwedischeKriminalreihe "Bron/Die Brücke" geht ebenfalls auf die Gruppe zurückund wurde in vielen Regionen adaptiert. Die Group inspiriert undbegeistert mit rund 700 Produktionen aus den verschiedensten Genres,in über 50 Sprachen. Weitere Geschäftsfelder der Group sind DigitalMedia, Games, Marken und Lizenzierungen sowie der Vertrieb vonFernsehprogrammen.Über Sky Vision:Sky Vision ist ein Produktions- und Distributionsunternehmen derSky plc. Der Distributor steht für über 6000 Stunden PrimetimeProgramm von Sky Originals Produktionen und unabhängigenDrittproduktionen aus den Genres Drama, Comedy, Entertainment,Factual Entertainment, Lifestyle, People, Krimi, Kunst & Geschichte,sowie Wissenschaft & Natur. Das Unternehmen hat außerdemBeteiligungen an neun Produktionsbetrieben in Großbritannien und denUSA; Love Productions, Blast! Films, Sugar Films, True North,Chrysalis Vision und Avanti Media in Großbritannien sowie JupiterEntertainment, Talos Films und Znak & Co. in den USA. Darüber hinausarbeitet Sky Vision vermehrt mit unabhängigen Produktionsfirmen inGroßbritannien und Nordamerika zusammen. 