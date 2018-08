Baden-Baden (ots) -"Pelikan Blut" entsteht als internationale Koproduktion derJunafilm mit Miramar Film, dem SWR und ARTE und wird seit dem 13.August in Bulgarien gedreht. Nina Hoss spielt in Katrin Gebbeszweitem Kinofilm eine alleinerziehende Mutter, die bereit ist,Grenzen zu sprengen, um ihre Adoptivtochter zu retten. In weiterenRollen stehen Murathan Muslu, Sophie Pfennigstorf, JustineHirschfeld, Yana Marinova, Dimitar Banenkin, Sebastian Rudolph unddie beiden Kinderdarsteller Katerina Limovska und Adelia-ConstanceGiovanni Ocleppo vor der Kamera von Moritz Schultheiß.Eine Adoptivmutter geht Risiken einPferdetrainerin Wiebke (45) adoptiert die fünfjährige Raya ausBulgarien. Bald merkt sie, dass das Mädchen Schwierigkeiten hat,zwischenmenschliche Regeln zu akzeptieren, und nicht fähig ist,emotionale Bindungen aufzubauen. Mit ihrem eskalierenden Verhaltenbringt Raya sich und andere in Gefahr. Darunter leidet besonders dieneunjährige Adoptivschwester Nicola. Als ein Neurologe erklärt, dassRaya vermutlich ihr Leben lang krank sein wird, muss Wiebkeentscheiden, ob sie be-reit ist, das Mädchen bei sich zu behalten.Und damit womöglich Nicolas Wohlbefinden zu riskieren. Um eine Lösungfür dieses Dilemma zu finden, beginnt Wiebke eine fragwürdigeBehandlung, die die Menschen um sie herum als Grenzüberschreitungempfinden. Ihr Verhalten wird zur Herausfor-derung, vor allem fürBenedict, ihre heimliche Liebesaffäre. Je mehr Wiebke sich isoliert,desto besessener ist sie von dem Gedanken, Raya heilen zu wollen -koste es was es wolle. Ein ungewöhnliches Opfer scheint schließlichdie einzige Lösung zu sein.SWR Kinokoproduktion "Pelikan Blut" "Pelikan Blut", Buch und RegieKatrin Gebbe, wird produziert von Verena Gräfe-Höft, Junafilm, undMila Voinikova, Miramar Film. Die Redaktion liegt bei KatharinaDufner, SWR, und Isabelle Amann, ARTE. Der Film wird gefördert vonder Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, BKM, DFFF undEurimages. Der Kinostart im Verleih der DCM ist für 2019 geplant,Weltvertrieb ist Films Boutique. Gedreht wird bis Mitte Oktober 2018in Bulgarien.Drehstartfoto unter www.ard-foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://x.swr.de/s/pelikanblutninahossdrehstartkatringebbePressekontakt SWR: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 2 4016,annette.gilcher@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell