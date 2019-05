Mainz (ots) -Nach dem Tod ihres Vaters kehrt Krankenschwester Véronique Gilbert(Friederike Linke) in ihre Heimat, die Provence, zurück. Siebeschließt, nicht nur ihre zerstrittene Familie wieder an einen Tischzu bringen, sondern auch endlich ihr Staatsexamen als Ärztinabzulegen. Allerdings muss sie sich die Familienpraxis mit Dr. HugoSimon (Nico Rogner) teilen. Zwei Filme für die neueZDF-Herzkino-Reihe mit dem Arbeitstitel "Mein Tisch in der Provence"entstehen seit Montag, 29. April 2019, im französischen Montpellierund Umgebung. Neben Friederike Linke und Nico Rogner stehen SabineVitua, Peter Benedict, Catherine Flemming, Andreas Hoppe, HelenWoigk, Gilbert von Sohlern, Andy Gätjen und viele andere vor derKamera. Regie führt Dagmar Seume, die gemeinsam mit Maike Rasch undValentin Holch auch die Drehbücher schrieb.Als 20-Jährige floh Véronique vor ihrem tyrannischen Vater aus derProvence nach Hamburg. Den Kontakt zu ihrer Familie brach siekomplett ab. Im ersten Film der neuen Reihe mit dem Titel "Ärztinwider Willen" stattet sie gemeinsam mit ihrer Tochter Lea (PaulaSiebert) ihrer französischen Heimat 15 Jahre später einen Kurzbesuchab. Dort findet sie ihre Familie völlig zerstritten vor. Und auchzwischen Véro und Dr. Hugo Simon, der die Dorfpraxis übernehmensollte, fliegen die Fetzen. Hugo reagiert mehr als verhalten auf dievermeintliche Erbin. Am liebsten würde Véro wieder einmal alleshinter sich lassen.Im zweiten Film, "Schwestern", ist Véro hin- und hergerissen, obsie in Frankreich bleiben soll. Ihr neues Engagement in der Provencefordert sie nicht nur familiär. Die Dorfbewohner lassen sich liebervon ihr behandeln als von Dr. Simon. Doch als fast das gesamte Dorfan einem Magen-Darm-Infekt erkrankt, müssen die beiden Streithähnezusammenarbeiten. Als dann auch noch Véros Tante Catherine (CatherineFlemming) schwer erkrankt, steht sie vor einer weiterenHerausforderung: Es muss dringend ein passender Stammzellenspendergefunden werden. Doch Catherine ist mir ihrer Schwester, Véros MutterThérèse (Sabine Vitua), seit vielen Jahren zerstritten."Mein Tisch in der Provence" wird im Auftrag des ZDF von derPolyphon Film- und Fernsehgesellschaft in Zusammenarbeit mit win winFilm-, Fernseh- und Mediaproduktion GmbH (Produzent: Valentin Holch)produziert. Verantwortliche ZDF-Redakteurinnen sind Verena vonHeereman und Nina Manhercz. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlichbis 26. Juni 2019. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Die neue"Medical"-Reihe mit dem Arbeitstitel "Mein Tisch in der Provence" istdie erste Ärzte-Reihe im ZDF-"Herzkino".Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12154, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/meintischinderprovenceDas Herzkino in der ZDFmediathek: https://herzkino.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://facebook.com/herzkinoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell