Die ZDF-Kinokoproduktion "Das Glaszimmer" entsteht seit Dienstag,28. Mai 2019, im bayerischen Schwindegg, Kirchdorf und Haag. In denHauptrollen spielen Lisa Wagner, Xari Wimbauer, Philipp Hochmair,Hans Löw und Luis Vorbach. Inszeniert wird der Film von ChristianLerch, der in Zusammenarbeit mit Josef Einwanger auch das Drehbuchschrieb.1945, kurz vor Kriegsende: Anna (Lisa Wagner) und ihr elfjährigerSohn Felix (Xari Wimbauer) fliehen aus dem zerbombten München aufsLand in das Anwesen einer verstorbenen Tante. Dort gibt es direktunter dem Dachboden ein verstecktes, magisch funkelndes "Glaszimmer"- der perfekte Raum zum Spielen für Felix. In der Nachbarschaft führtOrtsgruppenleiter Feik (Philipp Hochmair) ein strenges"Endsieg"-Regiment, er drangsaliert die Einwohner. Sein Sohn Karri(Luis Vorbach) eifert ihm nach und versucht, Felix für sich zugewinnen. Während Anna kaum die überzeugte Nationalsozialistinspielen kann, schwankt Felix zwischen Abscheu und Begeisterung. Erist stolz auf seinen Vater Bernd (Hans Löw), der an der Front dient.Kaum haben sich Mutter und Sohn eingelebt, überbringt Feik dieNachricht von Bernds Tod. Anna und Felix sind erschüttert. Doch einesNachts klopft ein Soldat ans Fenster - Felix' Vater. Ein Deserteur?"Das Glaszimmer" ist eine Produktion von Lieblingsfilm GmbH inKoproduktion mit dem ZDF und Unterstützung von farbfilm verleih.Gefördert vom FFF Bayern, sowie dem BKM. Die Redaktion im ZDF hat InaWerner. Gedreht wird bis 10. Juli 2019. farbfilm verleih wird denFilm in die Kinos bringen, ein Sendetermin im ZDF steht noch nichtfest.