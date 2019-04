Hamburg (ots) -Til Schweiger und Fahri Yardim stehen für einen weiteren NDR"Tatort" aus Hamburg vor der Kamera. Die neue Folge entsteht zumgrößten Teil auf Neuwerk im Nationalpark Hamburgisches Wattenmeer vorCuxhaven. Politisch gehört die 120 Kilometer Luftlinie von Hamburgentfernte Insel zum Staatsgebiet der Hansestadt. Der übrige Film wirdim Hamburger Stadtgebiet gedreht. Das Drehbuch um die Figuren NickTschiller und Yalcin Gümer stammt aus der Feder von Eoin Moore undAnika Wangard. Beide haben für den NDR schon mehrere Folgen desRostocker "Polizeiruf 110" geschrieben, zuletzt "Für Janina". Zudemführte Eoin Moore dort bei sieben Folgen Regie - und ist auch beidiesem "Tatort" für die Inszenierung verantwortlich.Zur Handlung: Nach seinem letzten Alleingang wartet Nick Tschillerauf ein Disziplinarverfahren. Seine Tochter Lenny (Luna Schweiger)verordnet ihm eine Beschäftigungstherapie - auf Neuwerk. Dortbetreibt ihre ehemalige Lehrerin Patti Schmidt (Laura Tonke) ein Heimfür schwer erziehbare Jugendliche.Während Nick die neue Aufgabe antritt und mit den Jugendlichenarbeitet, ermitteln auf dem Festland Yalcin Gümer und die neueLKA-Kollegin Robin Pien (Zoe Moore) gemeinsam mit Kolleginnen undKollegen der Cybercrime-Abteilung in einem Fall von Drogenhandel imDarknet. Gümer will zwei Kronzeugen zu einem "Safe House" in Spanienbringen, die Brüder Tom und Eddie Nix (Ben Münchow und Andreas HelgiSchmid). Doch Eddie wird schon auf dem Weg zum Frankfurter Flughafenbei einer Rast von einem Scharfschützen erschossen. Da nur der engsteKollegenkreis mit der Reiseplanung vertraut war, befürchtet Gümereinen Maulwurf in den eigenen Reihen. Deshalb bringt er dentraumatisierten Tom nach Neuwerk, um ihn bei Nick Tschiller zuverstecken. Eddie Nix' Mörder ist jedoch schon hinter Gümer her ...Weitere Darstellerinnen und Darsteller sind u. a. Tim Wilde(Holger Petretti), Udo Thies (Böhner), Mascha Paul (Bonnie), SimonFrühwirth (Nietzsche) und Safinaz Sattar (Elpida). Gedreht wird nochbis zum 25. April, zu sehen ist der neue Hamburger "Tatort"voraussichtlich im kommenden Jahr im Ersten. Produzentin ist IrisKiefer (filmpool fiction GmbH), Producerin: Nikola Bock, Kamera:Michael McDonough. Die Redaktion im NDR hat Thomas Schreiber.Ein Settermin ist bislang nicht geplant.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel: 040-4156-2333http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell