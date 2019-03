Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Automatische Türöffner, ein natürlicher Superdünger undSonnencreme in Pillenform: Diese Dinge klingen wie Entdeckungen ausheutiger Zeit, tatsächlich hat es sie aber schon vor Jahrhundertengegeben. Professor Harald Lesch stellt für "Terra X" Ideen undErfindungen vor, die in Vergessenheit geraten sind. Die Dreharbeitenfür die Moderationen und Spielszenen haben vergangene Woche imlettischen Riga begonnen. Für die zweiteilige "Terra X"-Dokumentation "Verlorenes Wissen", die im Frühsommer 2019 auf dem"Terra X"-Sendeplatz, sonntags, 19.30 Uhr, im ZDF zu sehen sein wird,reist das "Terra X"-Team um die ganze Welt: von Rom bis nachBrasilien, von Emden bis nach China. "Nichts ist interessanter alsdas Wissen, das verloren gegangen ist", so Physiker und ZDF-ModeratorLesch. "Man sieht daran, dass die Menschen früher nicht dümmer warenals wir es heute sind."Eine mehr als 2000 Jahre alte Batterie, eine mittelalterlicheSalbe gegen hartnäckige Keime oder römischer Beton: Immer wiederstoßen Forscher auf nie für möglich gehaltene Erfindungen, die einneues Licht auf das Wissen und den Alltag unserer Vorfahren werfen.Wozu dienten sie damals? Und warum ging das Wissen verloren? HaraldLesch präsentiert Geniestreiche vergangener Zeiten quer durch alleEpochen und beleuchtet zugleich die Geschichte hinter denErfindungen. Und so manches Wissen von früher kann auch helfen,heutige Probleme zu lösen, wie beispielsweise der natürliche Dünger"Terra Preta", den die Maya schon kannten, und ein Schiffsmotor, dermit Windantrieb funktioniert. Dass technisches Wissen allein abernicht vor dem Untergang schützt, zeigt die Geschichte ebenfalls. "DieRömer sind gescheitert, obwohl sie so viel wussten", sagt HaraldLesch.