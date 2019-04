Mainz (ots) - Dreharbeiten in einem Land, das für viele untrennbar mit Krieg,Kolonialherrschaft und Teilung verbunden ist: In Vietnam, das neben den dunklenKapiteln auch noch ein anderes Bild zeigt, entsteht zurzeit für das ZDF eineneue Ausgabe der erfolgreichen "Terra X"-Abenteuer-Reihe. "Abenteuer Vietnam"nimmt die Zuschauer mit auf eine Expedition in eines der spannendsten LänderAsiens. Wissenschaftler aus Deutschland geben Einblicke ins unbekannte Vietnam.Ein Sendetermin steht noch nicht fest."Das Land der Morgenröte", fast so groß wie Deutschland, wird umrahmt von China,Laos, Kambodscha und dem südchinesischen Meer. Es ist ein Land der Gegensätze:Im äußersten Norden leben indigene Bergvölker in abgeschiedenen Gipfelregionen,an der Küste dominieren die fruchtbaren, dicht besiedelten Flussdeltas desMekong und des "Roten Flusses". Und das zentrale Bergland ist geprägt von tiefenWäldern mit einer einzigartigen Flora und Fauna. Doch so atemberaubend dieNaturlandschaften Vietnams sind, so groß sind auch die aktuellen Probleme.Exzessiver Sandabbau an der Küste führt dazu, dass Meerwasser ins Landesinnereeindringt und weite Landstriche versalzen lässt. In den Wäldern pflanzen immermehr Bauern Kautschukbäume an - die Monokulturen zerstören das Ökosystem. UndWilderer machen in den tiefen Wäldern Jagd auf Tiere, unter anderem aufSchlangen, deren Häute sich weltweit zu hohen Preisen verkaufen lassen.Engagierte Forscher und Naturschützer, auch aus Deutschland, setzen sich inzahlreichen Projekten für die bedrohte Tierwelt und den Schutz der Lebensräumeein.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terrax"Terra X" in der ZDFmediathek: https://terrax.zdf.deDie Videos in der ZDFmediathek sind zum Embedding freigegeben. WeitereInformationen: https://ly.zdf.de/Lai/"Terra X" bei YouTube: https://ly.zdf.de/tl1/"Terra X" bei Facebook: https://facebook.com/ZDFterraX"Terra X" bei Instagram: https://instagram.com/terraX/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell