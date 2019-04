Dreharbeiten zu ZDF-Doku über Skandinaviens Paradiese (FOTO)

Mainz (ots) -Die skandinavische Halbinsel und ihre nordischen Länderbeeindrucken mit einer grandiosen Natur - mit majestätischenGletschern, dichten Wäldern, malerischen Fjorden und den berühmtenSchären. In Nordschweden haben die Dreharbeiten zu derZDF-Dokumentation "Skandinaviens versteckte Paradiese" begonnen, siewerden in Norwegen, Schweden und Finnland fortgesetzt.Einst von einer kilometerdicken Eisschicht bedeckt, erhob sich vormehr als 10.000 Jahren im Norden Europas Skandinavien aus dem Meer.Zu seinen zahlreichen Superlativen gehören Europas größterFestland-Gletscher, vier UNESCO-Weltnaturerbestätten, mehr als200.000 Inseln allein in Schweden und viele glückliche Menschen -wissenschaftlich nachgewiesen. Der Film der Autorinnen Anja Kindlerund Iris Gesang gibt Einblicke in Naturphänomene, begleitet Tier- undNaturschützer zu Elchen, Robben und Polarfüchsen und porträtiertMenschen, die die Geschichte Skandinaviens mit ihrem Engagement zumLeben erwecken.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/skandinaviensversteckteparadiesehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell