Dreharbeiten zu ZDF/3sat-Dokumentation über geheime Orte der Erde (FOTO)

Es gibt Orte auf der Erde, die für die meisten Menschen nichtzugänglich sind. Für eine neue ZDF/3sat-Auftragsproduktion mit demArbeitstitel "TABU - Verbotene Orte" besucht ein Filmteam einigedieser Plätze. Die Dreharbeiten beginnen mit einer Reise zu denDiamantminen an der Skeleton Coast im Nordwesten von Namibia. DieDokumentation wird 2019 bei "Terra X" im ZDF und bei 3sat zu sehensein.Die ersten Diamanten in Namibia hatte 1908 der ThüringerBahnbeamte August Stauch gefunden und damit einen Diamantenrauschausgelöst. Viele Glücksritter suchten daraufhin in der trockenenLandschaft nach den edlen Steinen und wurden Milliardäre. Doch warumexistiert bis heute rund um die Fundorte ein riesiges Sperrgebiet?Welche Geheimnisse jenseits des Stacheldrahtes verborgen sind,versuchen Autor Friedrich Klütsch und Regisseur Carsten Gutschmidtherauszufinden.Der zweite verbotene Ort, den das Filmteam aufsucht, ist eineKapelle in dem äthiopischen Dorf Axum. Trotz seines unscheinbarenÄußeren soll das Kirchlein eines der größten Menschheitsgeheimnisseenthalten: die Bundeslade, die nach biblischer Darstellung unteranderem die zwei Steintafeln mit den Zehn Geboten enthalten soll unddamit einer der heiligsten Gegenstände für Juden und Christen ist.Der dritte Ort ist für Besucher nicht nur tabu, sondernmöglicherweise sogar tödlich. Auf der Insel Nord-Sentinel imIndischen Ozean lebt ein indigenes Volk, das keinen Kontakt zurAußenwelt wünscht. Wer sich dem Eiland nähert, riskiert es, mitPfeilen beschossen zu werden. Seit 1996 hat die indische Regierungdie Insel zum streng bewachten Sperrgebiet erklärt, um sowohl dasVolk der Sentinelesen vor zudringlichen Touristen und Wilderern alsauch mögliche Besucher vor den Insulanern zu schützen.