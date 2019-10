Unterföhring (ots) -- Drehstart der Haunted-House-Serie war der 16. September- Eine Produktion von Lago Film für Sky Deutschland- In den Hauptrollen: Charly Hübner, Tristan Göbel, AlexanderScheer, Lilith Stangenberg, Constanze Becker und Daniel SträßerUnterföhring, 1. Oktober 2019 - Die Dreharbeiten des nächstendeutschen Sky Originals "Hausen" sind am 16. September in Berlin undMitteldeutschland gestartet. Innerhalb von 85 Drehtagen soll dieHaunted-House-Serie entstehen. Hinter der Serie stehen die beidenHead-Autoren Till Kleinert und Anna Stoeva, Marco Mehlitz istProduzent. Executive Producer seitens Sky ist Quirin Schmidt. AlsRegisseur fungiert Thomas Stuber, die Hauptdarsteller sind CharlyHübner ("Vorsicht vor Leuten", "Magical Mystery"), Tristan Göbel("Tschick"), Alexander Scheer ("Gundermann"), Lilith Stangenberg("Wild"), Daniel Sträßer ("Charité") und Constanze Becker ("Same SameBut Different"). "Hausen" wird nach grünen Drehstandards produziert.Gefördert wird "Hausen" unter anderem von der MitteldeutschenMedienförderung (MDM) dem Medienboard Berlin Brandenburg (MBB) undden German Motion Picture Fund (GMPF). Den Weltvertrieb verantwortetNBC Universal Global Distribution.Quirin Schmidt, Executive Producer Sky: "Wir freuen uns sehr, mit'Hausen' nun in Produktion zu gehen. Mit einem hochkarätigen Cast,einem in jeder Hinsicht beeindruckenden Set und einer wundervollenCrew wird unter Thomas Stubers Leitung die besondere 'Hausen'-Weltlebendig. Schon jetzt sind wir beeindruckt von der visuellen underzählerischen Kraft der ersten Bilder. Unsere Zuschauer dürfen sichauf eine Welt freuen, die sie so noch nie gesehen haben, die sieanrühren, unterhalten und natürlich kräftig gruseln wird."Marco Mehlitz, Produzent Lago Film: "Ein Hochhaus kontrolliert dieGefühle seiner Bewohner - und wir kreieren hier am Set eine Szenerie,die uns gleichzeitig vertraut erscheint, aber auch sehr beklemmendist, verstört, und uns bedrohlich nahekommt. Thomas Stuber und derKameramann Peter Matjasko fangen diese Welt mit starken Bildern einund unsere Darsteller erfüllen die Welt mit Herz und lassen diesesbeständig zum Rasen bringen. Wir freuen uns, dass Sky den Mut hat,gemeinsam mit uns eine so konsequent erzählte Genre-Serie zumdeutschen, aber auch internationalen Publikum zu bringen. "Über "Hausen":Nach dem Tod seiner Mutter zieht der 16-jährige Juri (TristanGöbel) mit seinem Vater Jaschek (Charly Hübner) in einenheruntergekommenen Plattenbau am Rand der Stadt. Während der Vaterversucht, als Hausmeister des störanfälligen Gebäudes eine neueExistenz für sich und seinen Sohn aufzubauen, realisiert Juri nachund nach, dass unbemerkt von den Bewohnern noch etwas anderes in dendunklen Korridoren haust: ein böses Wesen, das in die marodeBausubstanz eingedrungen ist - und das über Jahrzehnte den gesamtenBlock in einen Organismus verwandelt hat, der schleichend die Seelender Menschen verdaut. Um es zu bekämpfen, muss Juri die feindseligeBlockbevölkerung zur Zusammenarbeit bewegen - auch wenn er sich dafürgegen das stoische Regime seines Vaters auflehnen muss, dessen Geistbereits ganz unter dem zerstörerischen Bann des Wesens steht.Grüne Produktionen bei Sky Deutschland:Mit der gruppenweiten Initiative Sky Ocean Rescue setzt sich Skygegen die zunehmende Plastikverunreinigung der Weltmeere ein. Unteranderem hat sich das Medienunternehmen dazu verpflichtet, das gesamteEinwegplastik bis 2020 aus seinem Betrieb zu entfernen. Darüberhinaus setzt Sky Deutschland eigenproduzierte Serien und Showszunehmend nach grünen Drehstandards um. Das bedeutet: Nebeneinwegplastikfreien Alternativen wird zudem auf einen geringerenCO2-Ausstoß, weniger Papierverbrauch und eine konsequenteAbfalltrennung Wert gelegt.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.